Este lunes 7 de octubre, la Federación Internacional de Tenis (ITF) llevó a cabo los sorteos de los play offs del Grupo Mundial I y el Grupo Mundial II de la Copa Davis 2025. La suerte decidió que la Selección Peruana de tenis enfrente a su similar de Líbano, en condición de visitante, a inicios del próximo año. Si el combinado nacional, que es capitaneado por Luis Horna, gana la llave, disputará las Eliminatorias del campeonato. A continuación, revisa cuándo serán los duelos ante el equipo libanes.

Luego de los sorteos, quedó determinado que Perú enfrentará a Líbano por el Grupo Mundial I, así como Ecuador se medirá con Uruguay y Colombia chocará con Barbados. En total, 52 naciones competirán en 26 eliminatorias de local y visitante, que se jugarán en muchas las ciudades del planeta. Se vienen duelos apasionantes en el mundo del tenis.

Respecto a la fecha en que se jugarán los play offs, la Federación Internacional de Tenis confirmó que los encuentros se desarrollarán del 31 de enero al 1 de febrero, o del 1 de febrero al 2 de febrero de 2025. La elección de la fecha la determinará el país de origen. En el caso de la Blanquirroja, la fecha será escogida por las autoridades de Líbano.

El encuentro ante Líbano será clave para la Selección Peruana, que busca mantenerse en el Grupo Mundial I para volver a pelear por la clasificación a los Qualifiers de la Copa Davis. En 2024, la Bicolor llegó a disputar esta fase contra su similar de Chile, y aunque estuvo cerca de alcanzar las Finales, finalmente cayó por 2-3 y no pudo acceder a ese lugar privilegiado.

Juan Pablo Varillas es la raqueta número 1 del Perú. (Foto: Getty Images)

¿Qué se sabe de la Selección de Líbano?

La Selección Peruana tiene que alistarse para afrontar un duro reto como visitante en la Copa Davis. La última vez fue en Biel contra Suiza y las cosas no salieron bien: no se ganó ningún partido de la serie y no se pudo acceder a los Qualifiers. Ahora tiene que enfrentar a Líbano, que ganó en el Grupo Mundial II a Sudáfrica (3‑1) para llegar a esta instancia.

Se conoce que la Selección de Líbano tiene jugadores como Benjamín Hassan (208 ATP), Hady Habib (295 ATP) y Bidan Fadi (1217 ATP). El equipo peruano tiene la misión de superar esta llave para disputar las Eliminatorias del Grupo Mundial I, en setiembre del 2025. En caso de perder, jugará con los países ganadores de los play offs del Grupo Mundial II del 2025.

A falta de confirmación, todo indica que el combinado patrio, encabezado por ‘Lucho’ Horna, repetirá el mismo equipo que jugó en Biel ante Suiza. Juan Pablo Varillas, primera raqueta actual del Perú, es nuestro tenista más fuerte. También estarían Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y los hermanos Conner y Arklon Huertas del Pino.

¿Cuál es el formato de la Copa Davis?

La Fase de Grupos de las Finales de la Copa Davis 2024 se llevó a cabo del 10 al 15 de septiembre, con la participación de 64 naciones en diferentes niveles de la competición durante la semana que comenzó el 9 de septiembre. Las naciones que ganaron en las eliminatorias del Grupo Mundial I avanzaron a los Qualifiers de la Copa Davis 2025, donde tendrán la oportunidad de competir por un lugar en las Finales de la Copa Davis 2025.

Por otro lado, las naciones que perdieron en las eliminatorias del Grupo Mundial I y las que ganaron en las eliminatorias del Grupo Mundial II participarán en las eliminatorias del Grupo Mundial I en 2025. Finalmente, las selecciones que perdieron en las eliminatorias del Grupo Mundial II estarán en las eliminatorias del Grupo Mundial II de 2025, junto con los equipos con mejor desempeño en los eventos regionales del Grupo III de 2024.





TE PUEDE INTERESAR