La prensa croata ha revelado que Grigor Dimitrov, quien el domingo anunció que había dado positivo en covid-19, comenzó a sentir los síntomas de la enfermedad el pasado viernes y que aun así se negó a pasar la prueba. El tenista búlgaro había estado jugando el Adria Tour, certamen organizado por Novak Djokovic. No solo eso, también estuvo de fiesta y participó en actos públicos.

Dimitrov disputó la primera fecha del Adria Tour en Belgrado, Serbia. Y desde ese ciudad viajó a Zadar, en Croacia, para la segunda fecha del torneo. Sin embargo, el viernes de la semana pasada no participó en los partidos de exhibición porque se sentía indispuesto. Pero sí estuvo presente en la rueda de prensa del certamen y se tomó fotos con jugadores y otras personalidades.

Hasta ese viernes, ninguno de los participantes ni la organización del Adria Tour habían pasado por un test de coronavirus. No sabían que para ese entonces Grigor ya presentaba los síntomas de la covid-19. Así lo reveló el diario croata Sportske Novosti. El búlgaro debió informar su situación, pero no lo hizo porque pensó que se trataba de otra cosa. No imaginó que podría haber contraído el SARS-CoV-2, así que no se hizo la prueba.

Entonces, llegó el sábado y Dimitrov enfrentó a Borna Coric. Al día siguiente, Grigor tomó la decisión de volver a su residencia en Mónaco. Ya presentaba fiebres altas, y cuando aterrizó en el Principado, le hicieron el test. ¿El resultado? Salió positivo. Ese mismo día avisó a la organización del Adria Tour. Las alarmas se prendieron y los tenistas que estuvieron con él comenzaron a hacerse la prueba para descartar el coronavirus.

Dominic Thiem, Alexander Zverev y Marin Cilic son algunos de los jugadores que dieron negativo, pero Borna Coric y Novak Djokovic dieron positivo. ¿En qué momento se contagiaron? Es difícil saberlo, pues Dimitrov, Djokovic y Coric han estado en eventos públicos y los dos primeros tuvieron una fiesta privada.

En estos momentos, los afectados se han aislado, pero, sin duda, han puesto en peligro a mucha gente. En Zadar, varias personas han entrado en confinamiento (el alcalde de la ciudad, por ejemplo) y también han cerrado los locales en donde estuvieron los tenistas.

Es un hecho que en el Adria Tour no se respetó el distanciamiento social -las imágenes de los estadios lo demuestran- ni se obligó a la espectadores a que usaran mascarillas: es decir, no hubo medidas sanitarias. Ahora vemos las consecuencias.

