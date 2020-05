En medio de la pandemia del coronavirus, el tenis entró en actividad en algunos países como Alemania, pero nada que ver con torneos oficiales. Este fin de semana, incluso, hubo coronación en la exhibición desarrollada en Höhr-Grenzhausen.

El ganador del certamen amistoso fue el local Yannick Hanfmann, quien se llevó a casa un insólito premio: un rollo de papel higiénico. El teutón fue el mejor de los ocho participantes y la organización le entregó este curioso trofeo.

Mientras la raqueta alemana se disponía a brindar declaraciones por el movimiento que realizan a pesar del brote del Covid-19, el deportista tomó en sus manos el papel de baño, al que agregó una pelota con el número uno inscrito con plumón negro.

El número 143 de la clasificación del circuito profesional ha tomado con mucha gracia el galardón que obtuvo. “Respecto al trofeo (un rollo de papel higiénico), lo veo como algo lleno de ironía, es el mejor trofeo que se puede obtener en esta etapa”, declaró a Tennis Magazin.

Más allá de lo anecdótico, Hanfmann quedó conforme con su rendimiento. “Me alegro de no haberme olvidado de jugar al tenis, de ser capaz de seguir mejorando. Al final, el factor diversión y el factor competición fueron la mejor experiencia durante esos cuatro días. El tenis fue lo que más extrañé en el tiempo libre que estuve en casa”, explicó.

El teutón también hizo unas recomendaciones para cuando la actividad se reanude en medio del coronavirus. “Para algunos torneos ATP sí que se podía considerar la introducción de sets rápidos, o la regla de recortar los descansos”, expresó.

Eso sí, Hanfmann dice que echa de menos el ambiente habitual en este deporte. “Lo que sí haría es retomarlo todo cuando el público pudiera estar presente, no me gustó mucho el ambiente en silencio durante los partidos. El público debería venir cuando quiera, sin la necesidad de estar callados, incluso deberían poder cambiar de asiento durante los puntos, como en el tenis universitario, a mí ese pequeño ruido no me resulta molesto”, sentenció.

