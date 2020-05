La ATP, la WTA, la Federación Internacional de Tenis (ITF) y los cuatro grandes (el Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open) anunciaron este miércoles que han logrado recaudar 6 millones de dólares (5.520.000 euros), que serán destinados a los tenistas más perjudicados por la pandemia del nuevo coronavirus.

De esta manera, se hace realidad el fondo de ayuda que el Consejo de Jugadores de la ATP, liderado por Novak Djokovic, había propuesto hace unas semanas. En total, 800 tenistas (400 hombres y 400 mujeres) serán apoyados económicamente. Para seleccionar a los que recibirán algún monto, las organizaciones se basarán en el ránking y en el dinero acumulado de cada jugador.

Al no haber torneos, los jugadores de baja clasificación ATP no obtienen ganancias, lo que podría hacer que dejen el tenis. Por eso, se creó este fondo económico.

Las personas que quieran seguir contribuyendo también podrán hacerlo a través de subastas o de torneos virtuales. De hecho, a fines de abril, se celebró el Mutua Madrid Open Virtual Pro y parte del premio estuvo reservado para los tenistas que la están pasando mal.

Por el momento el deporte de la raqueta se encuentra paralizado hasta el 13 de julio y parece que habrá un prórroga más. La gira de arcilla y la de hierba se suspendieron. Wimbledon se canceló y Roland Garros ha sido postergado hasta setiembre, aunque aún no es seguro que el ‘major’ francés se vaya a realizar.

Por su parte, la gira norteamericana y US Open se encuentran en la incertidumbre, pues Estados Unidos en el país más afectado por el SARS-CoV-2 y la situación no parece mejorar. En junio podrá haber una decisión final sobre si se disputa o no el Grand Slam norteamericano.

