Luego de conocer a su rival para el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2024, la Selección Peruana definió la escuadra que participará en este importante torneo. Luis Horna, capitán del equipo, eligió a Juan Pablo Varillas como representante principal, quien buscará una victoria contra Suiza para avanzar a los Qualifiers del 2025 y tener la oportunidad de competir por un lugar en las finales. A continuación, te brindamos detalles sobre este importante encuentro, la fecha del duelo y el presente del ‘Team Perú’ en esta competición.

Para este duelo en tierras europeas, el equipo peruano de tenis mantendrá la misma convocatoria que utilizó en el reciente contra Chile. ‘Lucho’ reafirmó su confianza en los jugadores que demostraron su valía en esa serie. Juan Pablo, actualmente la principal raqueta nacional, será el líder del grupo debido a su destacada trayectoria. Aunque experimentó una caída en su rendimiento (157 del ránking ATP), no se duda de su destreza y capacidad en competiciones de este nivel.

A su lado, Ignacio Buse se destaca por su notable ascenso en el tenis mundial. En los últimos meses, el deportista demostró un crecimiento constante, acercándose al Top 200 del ránking ATP. Su progresión lo convirtió en una de las promesas más prometedoras del tenis peruano a sus tan solo 20 años, y su inclusión en el equipo aporta una valiosa dosis de optimismo y talento emergente.

Prosiguiendo, Gonzalo Bueno (20 años) regresa con la intención de reforzar la escuadra. Su experiencia en competiciones internacionales será un activo importante en esta serie. Además, los hermanos Conner y Arklon Huertas del Pino (28 y 30 años, respectivamente) también se unieron al team. Su presencia no solo aporta una mayor profundidad en la plantilla, sino también la experiencia necesaria para afrontar los desafíos.

Por su parte, Suiza anunció sus integrantes compuesto por cuatro jugadores destacados en el tenis profesional. La delegación estará liderado por Marc-Andrea Huesler y Dominic Stricker, ambos situados en el top 200 del ránking ATP, en los puestos 168 y 169, respectivamente. Jérôme Kym, con el puesto 180, y Rémy Bertola, que ocupa el puesto 202. Estos jugadores aportan una combinación de experiencia y habilidades.

Además, es importante señalar que la rivalidad entre las selecciones de Sudamérica y Europa no es nueva. En 2021, se enfrentaron en Lima durante el play-off del Grupo Mundial I, donde nuestra ‘sele’ salió victorioso por 3-1. En esa serie, Juan Pablo Varillas tuvo un papel fundamental como la principal raqueta de aquel país, al ganar ambos partidos de singles contra Sandro Ehrat y Henri Laaksonen.

Por último, es importante destacar, que además del duelo entre Perú y Suiza por el Grupo Mundial I de la Copa Davis, se disputarán 11 llaves más. entre otros cruces resaltan el Noruega vs Portugal, Austria vs Turquía, Japón vs Colombia, Kazajistán vs Dinamarca, Serbia vs Grecia, Croacia vs Lituania. Naciones que cuentan con jugadores dentro del top 50 del ranking ATP.





¿Cuándo juegan Perú vs Suiza por el Grupo Mundial I de la Copa Davis?

Aunque la fecha aún no está confirmada oficialmente, se estima que el duelo entre las selecciones de Perú y Suiza por la Copa Davis se jugaría entre el viernes 13 y sábado 14 de septiembre, en la ciudad de Biel (probablemente en hard indoor). Cabe destacar que el equipo peruano ya logró vencer a los europeos en ediciones pasadas, lo que añade expectativa a este nuevo enfrentamiento.





¿Cuál es el formato de la Copa Davis?

La Fase de Grupos de las Finales de la Copa Davis 2024 también se llevará a cabo del 10 al 15 de septiembre, lo que significa que 64 naciones estarán compitiendo en diferentes niveles de la Copa Davis durante la semana que comienza el 9 de septiembre. La fecha del sorteo de la Fase de Grupos de la final se anunciará próximamente. Las naciones ganadoras de las eliminatorias del Grupo Mundial I avanzarán a los Qualifiers de la Copa Davis 2025, dándoles a esos equipos la oportunidad de luchar por un puesto en las Finales de la Copa Davis 2025.

Las naciones perdedoras de las eliminatorias del Grupo Mundial I y las naciones ganadoras de las eliminatorias del Grupo Mundial II participarán en las eliminatorias del Grupo Mundial I de 2025. Por otro lado, las naciones perdedoras de las eliminatorias del Grupo Mundial II estarán en las eliminatorias del Grupo Mundial II de 2025 junto con los equipos con mejor desempeño en los eventos regionales del Grupo III de 2024.





Llaves del Grupo Mundial I: Copa Davis 2024

Suiza vs. Perú

Serbia vs. Grecia

Croacia vs. Lituania

Suecia vs. India

Kazajstán vs. Dinamarca

Polonia vs. Corea del Sur

Egipto vs. Hungría

Noruega vs. Portugal

Austria vs. Turquía

China Taipei vs. Bosnia y Herzegovina

Israel vs. Ucrania

Japón vs. Colombia





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR