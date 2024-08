El primer día de competencia en los Juegos Paralímpicos de París 2024 terminó con una gran noticia para el deporte peruano. La parataekwondista Angélica Espinoza consiguió la presea de oro en su disciplina y defendió de la mejor manera el título que también había conseguido en Tokio 2020. La paradeportista nacional de 26 años abrió el contador de medallas para el país en el evento internacional -que reúne a paratletas de todos los rincones del mundo- e hizo que el himno nacional pueda escucharse por todo lo alto en el Grand Palais, ubicado en el corazón de la capital francesa.

“Me siento bastante emocionada por el resultado. Era algo que veníamos persiguiendo desde hace mucho tiempo. Ser bicampeona paralímpica es mucho”, dijo Angélica Espinoza, en declaraciones recogidas por el medio francés RFI, tras el triunfo conseguido el pasado jueves 29 de agosto. Cabe destacar que Perú ha logrado hasta 5 medallas en toda la historia de los Juegos Paralímpicos -que celebró su primera edición en la ciudad de Roma en 1960- y la parataekwondista obtuvo dos de ellas. Las otras fueron ganadas por el paranadador Jimmy Eulert -en Atlanta 1996 y Sídney 2000- y por la paratenista Teresa Chiappo en Toronto 1976.

Angélica Espinoza y sus inicios en el parataekwondo

Leonor Angélica Espinoza Carranza nació el 19 de marzo de 1998 en Lima sin una parte de su brazo izquierdo por un mal congénito; sin embargo, esto no la detuvo para alcanzar sus sueños. Desde muy joven le gustó hacer deporte y practicó natación en las piscinas de Campo de Marte antes de unirse a la disciplina que le ha traído tantas alegrías. Con el objetivo conseguir talentos para que participen en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, se creó en el 2017 el Comité de parataekwondo con Yvonne de la Cruz y Delicia Paredes, quienes encontraron a Angélica y convencieron para sumarse al proyecto.

Ella descubrió rápidamente el talento que tenía escondido en sus piernas y con tan solo tres meses de entrenamientos disputó su primera competencia, que se dio en el Parapanamericano de Taekwondo de Costa Rica en el 2017. En este torneo llegó a la final y derrotó a la mexicana Claudia Romero ganando la medalla de oro contra todo pronóstico. Al año siguiente, obtuvo la presea de plata en el campeonado disputado en Estados Unidos y su primera gran prueba de fuego se dio en Lima 2019, donde -con dos años de experiencia- se consagró campeona, dejando el nombre del Perú en lo más alto, y trazando el camino para lo que fue su primera participación en unos Juegos Paraolímpicos.

Angélica Espinoza celebrando su medalla dorada en Lima 2019. (Foto: Andina)

Tokio 2020 y su primera medalla paralímpica

Cuando se encontraba en un gran momento, y preparándose para disputar los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, llegó la pandemia y el evento se postergó para el año siguiente. Ante esto, Angélica no quiso perder el tiempo y le enseñó a su hermana los secretos del parataekwondo para que pueda ser su oponente en casa. “Tuvo el apoyo de su hermana, que era su sparring, y luego tuvimos la ayuda de Delicia Paredes, que nos prestó su gimnasio para poder entrenar. Todo este proceso no fue fácil, pero ella venció todos sus obstáculos y se logró el objetivo”, contó Yvonne Pérez en una entrevista con el IPD.

Para el 2021, la paradeportista llegó a la capital japonesa -siendo la abanderada del Team Perú en la inauguración del evento junto a Efraín Sotacuro- para enfrentarse a rivales de mayor experiencia que ella, pero nada de eso importó. Gracias a su constancia en los entrenamientos y a estar siempre enfocada en sus objetivos, la peruana consiguió avanzar en la competencia venciendo a rivales de la India y Uzbekistán, para luego derrotar en la final -con una pelea espectacular- a la turca Meryem Cavdar y logrando así una medalla para el Perú después de 17 años.

Tras su gran logro en los Paralímpicos de Tokio, que se disputaron a mediados de 2021, Angélica no se detuvo y continuó trabajando duro para su siguiente desafío deportivo: los Parapanamericanos de Santiago 2023. En este torneo, la peruana repitió el oro y se consolidó como una de las mejores de su disciplina para luego enfocarse de lleno en su participación en París 2024.

Los Juegos de París y el bicampeonato

Luego de algunos problemas con la Federación durante su etapa de preparación por cambiar a su entrenadora, Angélica quiso repetir la fórmula que le dio resultados en Tokio 2020 y decidió volver a llamar a Yvonne de la Cruz. Se juntaron a finales de julio y viajaron a Madrid -sin contar con apoyo- para prepararse en la previa de París 2024. Tras duras semanas de fuertes entrenamientos, la paradeportista peruana llegó a la capital francesa para hacer historia.

En el Gran Palais, un ícono de la arquitectura parisina del siglo XX, donde se realizó la competencia de parataekwondo, Angélica avanzó nuevamente hasta la gran final -dejando en el camino a una de las más fuertes candidatas como la iraní Maryam Abdollahpour en cuartos de final- y derrotó 10-4 a Ziyodakhon Isakova de Uzbekistán para obtener la medalla de oro. Luego de su victoria, la paradeportista confesó que recibió un emotivo mensaje de su madre que la motivó previo al combate final.

“Me mandó un audio diciéndome que estaba súper orgullosa. Sabíamos que ya las semifinales no las iba a pelear (se retiró su contrincante marroquí), que iba a pasar de frente a finales y bueno, estaba bastante emocionada, ya casi al borde de las lágrimas, porque es un esfuerzo que mi familia más que nadie lo sabe. Sabe todo lo que he estado haciendo, todo lo que he estado tratando de mejorar para poder estar aquí. La medalla de oro creo que es el mejor resultado que he podido obtener”, dijo.

La bicampeona paralímpica de 26 años es un claro ejemplo de que nada te puede detener para conseguir tus objetivos. Angélica también aseguró que continuará trabajando para llegar a Los Ángeles 2028 y -por qué no- volver traer su tercera medalla de oro. “Ese es mi objetivo, ir a defender el título”, señaló.

Angélica Espinoza es la primera peruana bicampeona paralímpica. (Foto: Getty).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR