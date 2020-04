Hace unos días, el número uno del mundo Novak Djokovic contó que junto a Roger Federer y Rafael Nadal habían quedado en crear un fondo económico para ayudar a los tenistas que se encuentran en la parte baja del ranking ATP.

Según ‘Nole’, “la mayoría de jugadores entre los puestos 200 y 250 o entre 700 y 1.000 no son apoyados por sus respectivas federaciones, no tienen patrocinadores y dependen de sí mismos”. Por eso, de acuerdo al serbio, necesitaban ayuda.

Esto, sin embargo, ha sido criticado por Dominic Thiem. En una entrevista con el diario austriaco Kronen Zeitung, el número tres del mundo declaró: “Seamos honestos: ninguno de los jugadores que está en el fondo del ranking está necesariamente luchando por su vida o muriéndose de hambre".

“Prefiero donar dinero a personas o instituciones que realmente lo necesitan. No existe ninguna profesión u oficio en este mundo que te garantice éxito o grandes ingresos en los primeros años de tu carrera. Ninguno de los jugadores que estamos en la parte alta del ranking hemos dado por hecho eso, sino que hemos peleado y hemos trabajado, a nuestra manera, para alcanzar la cima”, agregó.

Y luego prolongó: “Además, he visto muchísimos casos de jugadores del ITF Tour que no se comprometen al 100% con este deporte, muchos de ellos se comportan de una manera poco profesional. No entiendo por qué tendríamos ahora que darles nuestro dinero”.

TE PUEDE INTERESAR