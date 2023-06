Juan Pablo Varillas vs. Novak Djokovic se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este domingo 4 de junio por la cuarta ronda del Roland Garros. El partido se jugará a partir de las 5:30 a.m. (hora peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y Star Plus. La primera raqueta peruana se metió a la cuarta ronda del Roland Garros 2023 tras vencer por 3-2 a Hubert Hurkacz (14° del ATP). Ahora, su próximo rival será nadie menos que uno de los mejores tenistas del mundo (actual número 3 del ranking ATP). Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todas las incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Juan Pablo Varillas hizo historia y está en octavos de final. (Video: ESPN)

Resultados de Varillas en el Roland Garros 2023

Juan Pablo Varillas se luce en el Roland Garros, el peruano ha dejado fuera de competencia a importantes tenistas:

Juan Pablo Varillas 3-2 Juncheng Shang (4-6; 2-6; 6.2; 6-3; 6-1)

Juan Pablo Varillas 3-2 Roberto Bautista (1-6; 4-6; 6-3; 6-1; 6-1)

Juan Pablo Varillas 3-2 Hubert Hurkacz (3-6; 6-3; 7-6; 4-6; 6-2)