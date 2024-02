Gonzalo Bueno (323º ATP) no pudo iniciar su segunda semana en Uruguay de la mejor manera. En su debut en el ITF World Tennis Tour M25 Punta del Este 2, que se desarrolla en el Hotel del Lago del país ‘charrúa’, el tenista trujillano perdió 2-1 ante el español Alex Marti (495º ATP) y fue eliminado del certamen en primera ronda. La raqueta nacional tuvo hasta dos oportunidades de ganar el partido; sin embargo, cayó con parciales de 6-4, 5-7 y 2-6, en un encuentro que duró dos horas y 47 minutos de juego.

Si bien Gonzalo Bueno llegaba como favorito a este compromiso, fue sorprendido por un rival que creció con el pasar de los minutos. El primer set fue disputado para ‘Gonza’, quien supo mantener su servicio y encontrar claridad en sus golpes para conseguir los puntos. Con base a esa eficiencia, pudo quebrar el saque de Alex Marti y llevarlo a una situación favorable para él. La ventaja le dio mayor confianza para inclinar el partido hacia su lado y cerrar el primer parcial con un 6-4 sin admitir discusiones.

Pero lo que parecía ser un partido encaminado hacia la victoria cambió en el segundo set. Bueno venía arriba en el score por 5-4 y con su servicio 40-15; es decir, tenía doble opción de ‘match point’. Sin embargo, el español no se dio por vencido en ningún momento, conectó buenos golpes y logró el quiebre para igualar la cuenta. En el siguiente ‘game’, e impulsado por esa confianza previa, pasó delante y cerró el set con un 5-7 a su favor.

La manera en que Marti igualó el partido puso en aprietos a Bueno, quien no volvió a encontrarse con su mejor juego y fue debilitado por la motivación del español. Rápidamente, se puso 3-0 adelante en el tercer set y no le dio chance de levantarse a su rival. ‘Gonza’ pudo defender dos ‘games’ con su servicio, pero no logró hacerle daño ni poner en peligro la victoria de su rival. El último parcial fue un 6-2 contundente y la victoria clara para Marti.

Tras este resultado, Bueno descansará unos días para luego iniciar su participación en duplas, donde hace par con el argentino Lautaro Midón y se medirán ante los brasileños Wilson Leite y Jose Pereira. Cabe destacar también que el peruano había perdido la final del M25 Punta del Este la semana pasada, cuando cayó ante el boliviano Murkel Dellien (293º ATP) por 2-1 con parciales de 6-4, 3-6 y 7-5.

Más tenis: Perú ya tiene rival en la Copa Davis 2024

La reciente derrota ante Chile por los Qualifiers de la Copa Davis ya es cosa del pasado y Perú debe voltear la página rápidamente, pues los retos que se le viene serán igual de complicados, pero no difíciles de afrontar luego de lo visto en Santiago. Así pues, el último jueves la Federación Internacional de Tenis (ITF) sorteó los cruces del Grupo Mundial I y II de dicho torneo, donde nuestros compatriotas quedaron emparejados con Suiza y buscarán su permanencia en condición de visitantes. Todo un desafío para el equipo liderado por Luis Horna.

Este será una gran oportunidad para el ‘Team Perú’ de codearse con grandes oponentes, ya que el equipo suizo cuenta con Stan Wawrinka como su mayor valor. El tenista de 38 años está ubicado actualmente en el puesto 40 del ranking ATP, pero ha llegado a ser número 3 del mundo en su mejor momento. Si bien falta mucho para este cruce, programado para el mes de septiembre, ‘Lucho’ Horna deberá armar un gran plantel para estar a la altura.

Además de Wawrinka, el cuadro europeo está conformado por Marc-Andrea Huesler, Dominic Stricker, Leandro Riedi y Alexander Ritschard. Del mismo modo, Perú tiene a estos representantes: Juan Pablo Varillas, Gonzalo Bueno, Ignacio Buse, Arklon Huertas del Pino y Conner Huertas del Pino. Queda confiar en el talento de nuestros compatriotas, pues dieron pelea hasta el último a pesar de la derrota ante Chile.





