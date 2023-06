Nicolás Jarry vs. Casper Ruud se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la señal de STAR Plus en la cuarta ronda del Roland Garros 2023. El deportista chileno llegó a esta instancia tras vencer a Marcos Girón en la tercera etapa. Por el lado de Casper Ruud, eliminó al chino Zhang Zhizhen para acceder al siguiente duelo. El choque podrá ser visto desde las 5:15 a.m. (hora peruana) en el Court Phillippe Chartrier de Francia. No te pierdas todos los detalles en Depor.

Nicolás Jarry jugará octavos de final de Roland Garros 2023. (Video: Roland Garros / Twitter)