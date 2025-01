La ausencia por lesión de Juan Pablo Varillas no menguó el rendimiento de la delegación peruana en el cruce ante Líbano por los playoffs del Grupo Mundial I de la Copa Davis. Y es que Ignacio Buse y Gonzalo Bueno consiguieron importantes victorias para poner adelante a Perú en la serie contra Líbano que se viene desarrollando en El Cairo, Egipto.

Buse, prometedor tenista peruano de 20 años, fue el encargado de tomar la responsabilidad de jugar el primer partido de singles en lugar de Juan Pablo Varillas. Y su rendimiento estuvo a la altura de las circunstancias: derrotó a Benjamin Hassan en sets corridos, en el Smash Sporting Club de la ciudad de El Cairo, Egipto.

Desde el inicio del partido, el crédito nacional impuso condiciones y se quedó con la victoria con parciales de 6-3 y 6-2.

Ignacio Buse adelantó a Perú ante Líbano. (Foto: ATP)

Por su parte, Gonzalo Bueno también celebró tras quedarse con el triunfo en un vibrante partido frente al libanés Hady Habib. El juego se definió en el tercer parcial, luego de que el peruano se impusiera en el primer parcial por 6-3 y el local consiguiera ganar el segundo por 6-2.

Con un sólido servicio, Bueno ganó el definitivo set con un marcador de 6-4, con lo que deja al Team Perú a una sola victoria de quedarse con la llave.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú ante Líbano?

El próximo partido de la serie se jugará la madrugada de este sábado 01 de febrero y tendrá como protagonistas, en el duelo de dobles, a Conner Huertas del Pino y Alexander Merino vs. Hady Habib y Benjamín Hassan.

De lograr la victoria, no se jugarían los restantes encuentros de singles, ya que Perú ganaría la serie. De no ser así, los partidos serían: Ignacio Buse vs. Hady Habib y Gonzalo Bueno vs Benjamín Hassan.