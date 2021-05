Rafael Nadal se tropezó y cayó en la cancha de arcilla en el desarrollo del partido contra Alexander Zverev por los cuartos de final del Masters 1000 de Roma. El español pudo recuperarse para seguir con las acciones en el duelo que ganó por 2-0 con parciales de 6-3 y 6-4.

En el cierre de la primera manga, el manacorí corrió con dirección a la red para responder la pelota del alemán. Sin embargo, tal como muestran las imágenes de la transmisión oficial, el pie de la ‘Fiera’ se quedó enganchado en el campo, lo que provocó que termine tendido en el terreno.

‘Rafa’ se retorcía de dolor, mientras que Zverev resolvió a su favor. Pero, el germano y el árbitro del choque se acercaron para ver el estado del español. Al mismo tiempo, los integrantes del equipo de Nadal observaron preocupados desde las graderías. Finalmente, el deportista logró incorporarse.

Las acciones continuaron hasta sellar el pase de Nadal a las semifinales del torneo (enfrentará al estadounidense Reilly Opelka). Tras la contienda, el nueve veces ganador del Abierto de Roma tranquilizó sobre su estado después de que cayera y sufriera unas heridas en varias partes del cuerpo.

“Me dolían varias partes del cuerpo, porque tengo heridas por diferentes lugares. Fue en una carrera, se me quedó el pie clavado por la línea. Me he pegado un golpe en la muñeca, me he asustado un poco, pero a los pocos segundos me di cuenta de que no era nada”, dijo el tenista español en conferencia de prensa.