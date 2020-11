A pesar de que no ha tenido la actividad que esperaba este año, debido a dos cirugías de rodilla y a la pandemia de coronavirus, Roger Federer ha agrandado su leyenda una vez más. Y es que el suizo rompió otro récord en el tenis.

Esta vez, ‘Su Majestad' se convirtió en el único tenista de la historia en cumplir 1000 semanas dentro del top 20 del ranking de la ATP. Gracias a los puntos del año pasado, el suizo se ha logrado mantener en el cuarto puesto durante la temporada post pandemia.

Federer se mantiene en su posición por detrás de Novak Djokovic, Rafael Nadal y Dominic Thiem tras la actualización de la clasificación este lunes. Son casi dos décadas que el 20 veces campeón de Grand Slam se ubica entre los mejores del mundo.

La última vez que estuvo fuera del top 20 fue en abril del 2001. Desde esa fecha, el tenista de 39 años no ha salido de ese pelotón, lo más cerca que estuvo de quedar fuera fue cuando ocupó el puesto 16 y 17 a finales de 2016 y comienzos del 2017, respectivamente.

Esto tras estar varios meses fuera de las canchas por una lesión. Actualmente, el suizo asegura que está trabajando duro para volver a la acción en 2021.

“Todavía estoy luchando por mi regreso. Quiero volver a la cancha de tenis. Me encantaría jugar contra los mejores jugadores, siento que queda un poco más de mí. No me retiraré pronto”, declaró Federer, quien solo jugó un torneo este año, el Abierto de Australia.