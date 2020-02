Roger Federer y el empresario informático Bill Gates derrotaron a Rafael Nadal y al comediante Trevor Noah por 6-3 en un partido benéfico que se desarrolló en el Cape Town Stadium de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Este encuentro forma parte de ‘Match for Africa’, evento organizado por la Fundación Roger Federer.

El suizo y español -número tres y dos del mundo, respectivamente- lograron reunir aproximadamente a 48.000 espectadores en el estadio de la capital sudafricana, asistencia récord en este deporte.

“Es una increíble experiencia. He pasado un par de días inolvidables. Sudáfrica me trae buenos recuerdos. No jugaré nunca en un ambiente como el de hoy”, dijo Nadal, presente en la final del Mundial de Sudáfrica 2010 que España ganó a Holanda.

“Tener aquí a mi gran rival y amigo Rafa es increíble. Este partido se quedará grabado en mi memoria. Sé que los billetes se han vendido muy rápido”, añadió Federer.

El anterior récord de asistencia a un partido de tenis estaba en 42.517 fans, cuando el propio Federer se enfrentó en otro amistoso al alemán Alexander Zverev en noviembre en Ciudad de México, en una gira que ambos jugadores realizaron en Sudamérica, con paradas también en Chile, Argentina y Ecuador.

Kolusi, invitado a la fiesta

A principios de la semana Federer, cuya madre Lyenette es sudafricana, dijo que esperaba obtener al menos un millón de dólares para su fundación, que promueve la educación en seis países africanos: Sudáfrica, Namibia, Malaui, Botsuana, Zambia y Zimbabue.

Fue el sexto ‘Match in Africa’, pero el primero organizado en el continente. Los precedentes, el primero hace diez años, fueron celebrados en Europa y Estados Unidos.

Antes de citarse en la pista, Federer y Nadal jugaron al tenis con niños de los ‘townships’ (barrios pobres) de Hout Bay, cerca de Ciudad del Cabo.

Más tarde, otro de los invitados a la fiesta en el Cape Town Stadium fue Siya Kolisi, el capitán de los Springboks, la selección sudafricana de rugby campeona del mundo en Japón 2019.

“Su historia es muy potente. Es una ocasión increíble para hacer cambiar las cosas”, dijo Federer de Kolusi, protagonista de una trayectoria marcada por la superación que le llevó de un barrio pobre a la capitanía de una selección durante muchos años reservada para los blancos.

El rugbier saltó a la pista de tenis antes del comienzo del duelo y entregó a Federer una camiseta de los Springboks, con la que la leyenda suiza empezó su partido con Nadal.

FUENTE: AFP

