Un total alboroto ha causado la decisión unilateral por parte de la Federación Francesa de Tenis (FFT) de mover el Roland Garros a fines de este año (del 20 de setiembre al 4 de octubre). Los tenistas no habían sido consultados, la ITF tampoco estaba al tanto y los otros torneos menos. Tanto es así que el ‘major’ francés chocará con las fechas en que se disputará la Laver Cup, certamen organizado por la empresa de Roger Federer (Team 8).

Las dudas han surgido en los fanáticos del deporte de la raqueta, así que la Laver Cup ha decidido emitir un comunicado. “El mundo del tenis ha conocido que la Federación Francesa de Tenis pretende celebrar Roland Garros del 20 de septiembre al 4 de octubre a causa del impacto del coronavirus Covid-19. Esas fechas coinciden con las de la Laver Cup 2020, evento programado del 25 al 27 de septiembre en el TD Garden de Boston y que ya tiene todas las entradas vendidas”, reza el documento.

"Este anuncio ha sido una sorpresa para nosotros y nuestros compañeros de Tennis Australia, la USTA y la ATP -los que impulsan el torneo-. Esto nos crea muchas preguntas y estamos evaluando la situación. En este momento queremos que nuestros seguidores, patrocinadores, medios, personal, voluntarios, jugadores y la gran ciudad de Boston sepan que tenemos la intención de que la Laver Cup se celebre en las fechas ya programadas”, concluyeron.

Comunicado de la Laver Cup.

No solo la Laver Cup, el US Open (cuarto y último Grand Slam del año) también le ha mandado su ‘chiquita’ al grande parisino. “En un momento en el que el mundo se está uniendo, tal decisión no debe tomarse unilateralmente, y la USTA (Asociación de Tenis de los Estados Unidos) sólo lo haría en consulta con los otros Grand Slam, la WTA y la ATP, la Federación Internacional de Tenis, y nuestros socios, incluida la Laver Cup”, asegura el ‘major’ más mediático del año. Las críticas al Roland Garros, sin duda, seguirán por estos días.

Comunicado del US Open.

