Uno de los partidos de octavos de final del torneo ITF W60 de Las Vegas casi termina en pelea. Las protagonistas fueron las tenistas Katherine Sebov y Alycia Parks, provenientes de Canadá y de Estados Unidos, respectivamente, quienes estuvieron a punto de agarrase a golpes luego de concluir el encuentro. El detonante fue un fuerte apretón de manos.

En el partido, Sebov venció a Parks por 6-0, 7-6. Luego, se acercaron a la red para darse las manos, pero tras el apretón Parks enfureció y se fue contra la canadiense. La estadounidense se acercó a Sebov y trató de golpearla, pero ambas fueron separadas inmediatamente por el juez de silla y un ‘ball boy’.

“Me apretó la mano muy fuerte”, declaró después Parks. Y esto fue secundado por su compatriota Sachia Vickery, quien habló sobre el tema en redes sociales: “Yo estuve allí. Definitivamente, apretó demasiado fuerte su mano en la red. El árbitro claramente lo vio. Pero no me sorprendería si no hacen nada al respecto”.

Según informó el portal Essentially Sports, la Federación Internacional del Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) ha abierto una investigación sobre este incidente. En ese torneo de Las Vegas, Sebov venció en cuartos a la bielorrusa Olga Govortsova, pero perdió en semifinales ante la ucraniana Anhelina Kalinina.

Así fue el vergonzoso incidente entre Alycia Parks y Katherine Sebov. (Foto y video: ATP)

►De malas: Draymond Green se convirtió en el primer jugador de los Warriors en ser expulsado en la nueve sede de equipo

►Sigue vivo en el torneo: Roger Federer venció a Matteo Berrettini en la segunda fecha de la Copa de Maestros

►Con la guerra entre marcas: repasa todos los resultados del Raw de Mánchester

►La víbora usó su veneno: Randy Orton, Ricochet y Carrillo acabaron con AJ Styles y The OC en la pelea estelar de Raw