Aunque UFC ya volvió con sus eventos en Estados Unidos, la suerte de otros deportes -como el tenis- sigue en suspenso: muchos dependen de la situación de cada estado frente a los casos de coronavirus.

En ese escenario, la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) estaría pensando en cambiar la ubicación del US Open e irse de Nueva York, sede durante toda la Era Abierta (desde 1968), para poder realizar el torneo. Esto debido a que dicha ciudad es el principal foco de infección y ya registra más de 27 mil fallecidos.

“Después de aferrarse durante semanas a las esperanzas de celebrar el US Open en su tradicional sede de Nueva York con aficionados, la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) ha comenzado a explorar seriamente una serie de planes alternativos para el evento” publicó The New York Times.

Según The New York Times, las dos sedes posibles serían Orlando (Florida) y el sur de California (donde se celebra el Indian Wells). La organización tomaría la decisión final en junio y espera que el Grand Slam, programado para jugarse del 24 de agosto al 13 de setiembre, no sea postergado.

Cabe señalar que los otros dos Grand Slam restantes tuvieron diferente resolución: Wimbledon fue cancelado; mientras que el Roland Garros cambió de fecha a setiembre.

