Desde el Guadalajara Open, algunas de las mejores tenistas del mundo han compartido sus opiniones sobre la lucha por la igualdad de remuneración en su deporte. El US Open celebró su 50 aniversario de igualdad de pagos en el año 2023. Fue el primer torneo de tenis en otorgar premios iguales a hombres y mujeres, gracias a la incansable lucha de Billie Jean King, quien fundó la WTA. A pesar de que con el tiempo, los demás Grand Slam siguieron este ejemplo hasta lograr igualar los premios en todas las rondas para el año 2007, muchas tenistas de élite sienten que todavía hay un largo camino por recorrer.

Victoria Azarenka, exnúmero 1 del mundo y ganadora del Abierto de Australia en 2012 y 2013, ha reflexionado sobre el futuro del tenis femenino. “Hemos avanzado mucho desde donde comenzamos, desde donde Billie Jean King inició. Hemos derribado muchas barreras, pero realmente creo que hay mucho trabajo por hacer y que hay oportunidades. Depende de nosotros aprovechar este momento”, expresó.

Azarenka también añade: “Espero que, con las personas adecuadas, podamos elevar el juego de las mujeres y seguir adelante. A menudo hablamos sobre la igualdad salarial, pero creo que deberíamos ir más allá de nuestro propio circuito y buscar más. No sé cuándo ni cómo se logrará, pero quiero creer que tenemos el potencial y me gustaría que tengamos una visión más amplia”.

El abierto de Guadalajara ha tenido mejores números este año.

La WTA ha anunciado su objetivo de unificar por completo los premios para los eventos WTA 1000 y 500 que combinen ambos cuadros, como Indian Wells y Miami, para el año 2027. Para el 2033, planean igualar absolutamente todos los eventos de una semana con categoría 1000 y 500, que suman un total de 10 y 17, respectivamente.

Madison Keys, tenista estadounidense, comenta al respecto: “Obviamente, habrá más torneos con premios iguales y con la inversión que está haciendo la WTA nos estamos acercando a ese número. Creo que en los próximos 10 años estaremos igualados con los hombres”.

Un dato interesante es que la final femenina del US Open tuvo una audiencia televisiva más alta que la final masculina en Estados Unidos, con 3.4 millones de espectadores en ESPN, en comparación con los 2.3 millones para la final masculina. Esto refuerza la necesidad de luchar por la igualdad salarial en el tenis.

Leylah Fernandez, tenista canadiense, destaca: “Tengo un equipo grande y los precios son iguales, si tengo un entrenador, no me cobra menos por ser mujer, es lo mismo. Estoy perdiendo más dinero del que gano, y las mujeres estamos jugando un buen tenis. Hay mucha gente que está viendo nuestros partidos. En el US Open, más personas vieron la final de Coco Gauff que partidos de hombres. ¡Es increíble! Lo que necesitamos es seguir luchando por la igualdad salarial”.

En el WTA 1000 de Guadalajara, las tenistas que compiten en la primera ronda ganaron $12,848 dólares, mientras que la campeona se llevará $454,500 dólares y 900 puntos en el ranking. Aunque esta cifra es considerable, sigue estando por debajo de lo que ofrecen los torneos en la gira asiática, donde el circuito regresa este año en busca de recuperar la inversión de dicho mercado, a pesar de la controversia que esto genera para las mujeres. La lucha por la igualdad de remuneración en el tenis continúa siendo un tema importante en el deporte.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR