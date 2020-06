La Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA) sigue buscando la manera de poder celebrar torneos en su territorio. Por eso, ha propuesto que el Masters 1000 de Cincinnati y el US Open se jueguen en una sola ciudad: en Nueva York. De esta manera, ambos certámenes se podrían llevar a cabo en medio de la pandemia de coronavirus. Así lo dio a conocer The New York Times.

El Masters 1000 se jugaría del 17 al 23 de agosto, tal como estaba previsto, y el US Open arrancaría el 31 de ese mes. Los dos eventos se disputarían en el National Tennis Center Billie Jean King, sede central del grande estadounidense. Todo esto está siendo evaluado por el circuito masculino (ATP) y el femenino (WTA).

¿Y qué medidas estaría tomando el US Open para evitar nuevos brotes de coronavirus? Se jugaría sin público al mejor de 3 sets y no habría la modalidad de dobles ni tenis sobre silla de ruedas. Los jugadores, por su parte, se harían pruebas diarias para detectas el virus, viajarían con un solo acompañante en vuelos privados de la organización y se alojarían en un mismo hotel. Además, estaría prohibido el ingreso a los vestuarios.

Los medios habían señalado con anterioridad que el US Open se podría mudar a Florida o California, pero todo indica que la USTA quiere mantener el ‘major’ en Nueva York. La decisión final se tomará en los últimos días del mes de junio.

El tenis está paralizado desde el 12 de agosto debido a la pandemia de SARS-CoV-2. El problema ha sido tan grave que Wimbledon se canceló por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. El Roland Garros, en tanto, fue suspendido hasta finales de setiembre. El circuito se debería reanudar en agosto, pero eso ocurrirá si el coronavirus lo permite.

