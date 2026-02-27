El tracto remolcador JAC K7 “Dragón Rojo” de JAC Camiones fue uno de los protagonistas de los “Piques Trucks” realizados en el Autódromo La Chutana. En pista, el modelo mostró su superioridad técnica con salidas con salidas explosivas, torque disponible en todo el rango de revoluciones y estabilidad bajo condiciones de alta exigencia.

“Esta participación valida que lo que nuestro cliente ve en la pista es exactamente lo que obtendrá en ruta: potencia sin restricciones, respuesta consistente y respaldo técnico completo”, afirmó José Canales, jefe comercial de JAC Camiones.

Ingeniería del K7 bajo máxima exigencia

Equipado con motor Cummins ISGe de 11.8 litros, 490 HP de potencia máxima y 2,300 Nm de torque máximo, el JAC K7 lució su transmisión AMT ZF Traxxon de 12 velocidades con retardador integrado, permitiendo cambios precisos y recuperación eficiente en cada arranque cronometrado.

Su chasis de acero de alta resistencia, ejes tandem con relación final de 3.70 y suspensión neumática trasera contribuyeron a mantener tracción y comportamiento estable a lo largo del recorrido.

​“En cada salida del K7 se pudo apreciar la entrega de torque, la rapidez de la transmisión automatizada y la estabilidad del conjunto en el circuito, factores clave para quienes evalúan tractos para arrastre pesado y continuidad operativa. Cada carrera permitió comparar en tiempo real cómo se traduce la ingeniería de JAC en resultados tangibles, reales”, destacó Patricio Linares, Product Manager de JAC Camiones.

Luego de brillar en el Rally Vicco 2025, el “Dragón Rojo” reafirmó en La Chutana su maniobrabilidad, control y eficiencia operativa en escenarios de alta demanda.

​Volquete JAC 17 m³ en exhibición

Durante el evento, JAC Camiones también presentó el volquete JAC 17 m³ 500 HP, equipado con motor Weichai WP13, PBT de 45 toneladas y chasis reforzado. El modelo concentró el interés de operadores de los sectores construcción y minería, quienes pudieron conocer su configuración orientada a torque robusto a bajas revoluciones y ciclos continuos de carga.

En el stand, el equipo técnico especializado atendió consultas y brindó información sobre el portafolio, beneficios comerciales del evento y el soporte postventa disponible a nivel nacional.