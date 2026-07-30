¿Qué tienen en común un principado de dos kilómetros cuadrados, una urbe levantada junto a una vía férrea de Nevada y una región administrativa especial del sur de China? Muy poco, a primera vista. Mónaco cabe entero en el área de Barranco y ha tenido club en la primera división francesa casi toda su historia moderna. Ninguno partía como sede natural de una competición internacional, y los tres se hicieron un sitio fijo en el calendario.

¿Cómo convirtió Mónaco una carretera en un mito del motor?

En 1911, cuando el coche era una rareza cara, el club automovilístico del principado, hoy Automóvil Club de Mónaco, organizó el primer Rally de Montecarlo. El Gran Premio llegó en 1929 por iniciativa de Antony Noghès, sobre un trazado que la reforma de 1973 en torno a la piscina del puerto modificó sin desdibujarlo. Sigue siendo reconocible casi un siglo después. Pocas pruebas exigen un coche tan específico para una vuelta de poco más de tres kilómetros, y su velocidad media está entre las más bajas del campeonato. Adelantar resulta casi imposible, así que el sábado decide el fin de semana.

¿Qué llegó a Las Vegas después del boxeo?

La mayoría de las veladas que fijaron la imagen de la ciudad en los ochenta se disputaron al aire libre, en un estadio desmontable que Caesars Palace levantaba en su aparcamiento para cada ocasión. Allí se vieron Ali contra Holmes en 1980 y Leonard contra Hearns en 1981. Los equipos tardaron mucho más en llegar. En 2017 debutó la franquicia de los Golden Knights en la NHL, y en 2020 los Raiders trasladaron su sede a un recinto de 65.000 plazas. El calendario sumó en 2023 un Gran Premio de Fórmula 1 nocturno, cuatro décadas después de dos ediciones fallidas en aquel mismo aparcamiento.

¿Y si el público nunca estuvo en la grada?

Nada de eso se sostendría sin un espectador que no pisa el recinto, y el horario de esas carreras lo delata. La carrera de Las Vegas arrancó a las diez de la noche en 2023 y adelantó su salida a las ocho en 2025, un cambio que la organización atribuyó a la experiencia de las dos primeras ediciones y al interés por llegar a más público estadounidense. Algo parecido ocurrió en internet con las mesas con crupier, donde la emisión en directo permite ver el casino online mientras se desarrolla la partida, y eso distingue a ese segmento del resto del catálogo, generado por software. El espectáculo dejó de necesitar la presencia física.

¿Qué buscaban las promesas europeas en Macao?

Macao construyó su prestigio con el mismo material. Ayrton Senna corrió el circuito urbano de Guía semanas después de ganar el Fórmula 3 británico y meses antes de su debut en la Fórmula 1. El trazado había acogido su primera carrera en 1954 y adoptó el reglamento de Fórmula 3 en 1983, lo que lo convirtió en el examen de acceso de los aspirantes europeos. Senna ganó la edición de 1983. Michael Schumacher se impuso en 1990, tras un choque con Mika Häkkinen que ambos recordaron durante años: el finlandés relató en el documental Motorsport Heroes, recogido por Autosport, que se lanzó a adelantar y alcanzó a verle los ojos en el retrovisor antes del golpe.

¿Quién paga el escaparate?

El patrón se repite: la cita anual funciona como carta de presentación, y detrás quedan las facturas. El estadio de los Raiders es propiedad pública y lo gestiona la Las Vegas Stadium Authority, creada por la ley estatal SB1 de 2016, que además habilitó la subida del impuesto hotelero con la que se pagó la aportación pública.

¿Sigue funcionando el modelo?

Con matices. Las ciudades que aspiran a un gran evento afrontan hoy más escrutinio sobre su coste público y ambiental, y la rendición de cuentas no se detiene en el estadio. En España, donde el juego en línea opera con licencia estatal, el https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-6735 obliga a los operadores a ofrecer herramientas de autoexclusión y a informar de forma expresa sobre los límites de depósito. El Real Decreto 520/2026 amplió ese régimen con límites conjuntos por jugador desde marzo de 2027, dentro de un marco que trata la actividad como entretenimiento y nunca como fuente de ingresos.

Perú tiene su propia versión del dilema. El Decreto Supremo 020-2025-PCM, de febrero de 2025, aprobó la extinción del Proyecto Especial Legado y ordenó el traspaso de las sedes de los Juegos Panamericanos de 2019 al Instituto Peruano del Deporte, con un plazo de treinta días. El patrón es el mismo en los cuatro casos: levantar la sede es la parte barata, y sostenerla decide si el nombre dura.