CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 01/11/2026.- Cobertura oficial del Canal 5 EN VIVO GRATIS ONLINE para mirar la carrera del Gran Premio de México 2026 hoy por el Campeonato Mundial de Fórmula Uno en el Autódromo del los Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, México. FOTO DE CARLOS RAMÍREZ PARA LA AGENCIA EFE
CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 01/11/2026.- Cobertura oficial del Canal 5 EN VIVO GRATIS ONLINE para mirar la carrera del Gran Premio de México 2026 hoy por el Campeonato Mundial de Fórmula Uno en el Autódromo del los Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, México. FOTO DE CARLOS RAMÍREZ PARA LA AGENCIA EFE

La expectativa por el Gran Premio de México 2026 estará marcada por dos grandes protagonistas: Sergio «Checo» Pérez, que volverá a competir ante su público con Cadillac, y Kimi Antonelli, quien podría alcanzar la consagración mundial en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La cita mexicana reunirá así el regreso de uno de los pilotos más esperados por la afición local y una definición que podría cambiar la historia de la temporada de Fórmula 1.

El programa del domingo 1 de noviembre contempla una carrera de 71 vueltas sobre los 4,304 kilómetros del circuito de Ciudad de México. Antonelli tendrá una oportunidad decisiva para cerrar la batalla por el título, respaldado por una diferencia de 123 puntos frente a George Russell. Mientras tanto, Pérez buscará aprovechar el conocimiento del trazado y el respaldo de los aficionados para destacar en su regreso a casa.

La transmisión del Gran Premio estará disponible EN VIVO y GRATIS en México por Canal 5, mediante televisión abierta. Los espectadores también podrán seguir la carrera por TUDN, a través de los servicios de televisión de paga.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO GRATIS, la carrera del GP de México 2026 de Fórmula 1?

Canal 5 transmitirá EN VIVO y GRATIS el Gran Premio de México 2026 para los aficionados que se encuentren en territorio mexicano. La señal de televisión abierta permitirá seguir la carrera del domingo 1 de noviembre sin necesidad de contratar un servicio adicional de televisión de paga.

Canales de Canal 5 en México

  • Dish: canales 105 SD y 605 HD.
  • SKY: canales 105 SD y 1105 HD.
  • Megacable: canales 205 SD y 1205 HD.
  • Izzi: canales 105 SD y 805 HD.
  • Total Play: canales 5 SD y 105 HD.

La numeración puede variar según la ciudad y el paquete contratado.

¿Cómo ver TUDN EN VIVO, el GP de México 2026 por televisión?

TUDN será otra alternativa para seguir el Gran Premio de México 2026 mediante televisión de paga. Los aficionados podrán consultar la disponibilidad de la señal en su operador y paquete contratado para acceder a la cobertura de la carrera.

Canales de TUDN en México

  • Total Play: canal 503.
  • SKY: canales 547 y 1547.
  • Izzi: canales 501 y 890.

La ubicación de TUDN puede variar dependiendo del operador y del paquete contratado.

Fecha, horario, TV y cómo ver EN VIVO el GP de México 2026

FichaGP de México
CompeticiónMundial de Fórmula 1 2026
FechaDomingo 1 de noviembre de 2026
Hora en México2:00 p. m.
TV abiertaCanal 5
TV de pagaTUDN
StreamingF1 TV
CircuitoAutódromo Hermanos Rodríguez
CiudadCiudad de México
Longitud del circuito4,304 km
Número de curvas17
Vueltas71
Distancia total305,584 km
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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