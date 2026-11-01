La expectativa por el Gran Premio de México 2026 estará marcada por dos grandes protagonistas: Sergio «Checo» Pérez, que volverá a competir ante su público con Cadillac, y Kimi Antonelli, quien podría alcanzar la consagración mundial en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La cita mexicana reunirá así el regreso de uno de los pilotos más esperados por la afición local y una definición que podría cambiar la historia de la temporada de Fórmula 1.

El programa del domingo 1 de noviembre contempla una carrera de 71 vueltas sobre los 4,304 kilómetros del circuito de Ciudad de México. Antonelli tendrá una oportunidad decisiva para cerrar la batalla por el título, respaldado por una diferencia de 123 puntos frente a George Russell. Mientras tanto, Pérez buscará aprovechar el conocimiento del trazado y el respaldo de los aficionados para destacar en su regreso a casa.

La transmisión del Gran Premio estará disponible EN VIVO y GRATIS en México por Canal 5, mediante televisión abierta. Los espectadores también podrán seguir la carrera por TUDN, a través de los servicios de televisión de paga.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO GRATIS, la carrera del GP de México 2026 de Fórmula 1?

Canal 5 transmitirá EN VIVO y GRATIS el Gran Premio de México 2026 para los aficionados que se encuentren en territorio mexicano. La señal de televisión abierta permitirá seguir la carrera del domingo 1 de noviembre sin necesidad de contratar un servicio adicional de televisión de paga.

Canales de Canal 5 en México

Dish: canales 105 SD y 605 HD.

canales 105 SD y 605 HD. SKY: canales 105 SD y 1105 HD.

canales 105 SD y 1105 HD. Megacable: canales 205 SD y 1205 HD.

canales 205 SD y 1205 HD. Izzi: canales 105 SD y 805 HD.

canales 105 SD y 805 HD. Total Play: canales 5 SD y 105 HD.

La numeración puede variar según la ciudad y el paquete contratado.

¿Cómo ver TUDN EN VIVO, el GP de México 2026 por televisión?

TUDN será otra alternativa para seguir el Gran Premio de México 2026 mediante televisión de paga. Los aficionados podrán consultar la disponibilidad de la señal en su operador y paquete contratado para acceder a la cobertura de la carrera.

Canales de TUDN en México

Total Play: canal 503.

canal 503. SKY: canales 547 y 1547.

canales 547 y 1547. Izzi: canales 501 y 890.

La ubicación de TUDN puede variar dependiendo del operador y del paquete contratado.

Fecha, horario, TV y cómo ver EN VIVO el GP de México 2026

Ficha GP de México Competición Mundial de Fórmula 1 2026 Fecha Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora en México 2:00 p. m. TV abierta Canal 5 TV de paga TUDN Streaming F1 TV Circuito Autódromo Hermanos Rodríguez Ciudad Ciudad de México Longitud del circuito 4,304 km Número de curvas 17 Vueltas 71 Distancia total 305,584 km