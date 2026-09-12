Bajo las luces del Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla, Julio César Chávez Jr. y Jeison Troncoso se enfrentarán este sábado 12 de septiembre en una noche especial para el boxeo mexicano. El excampeón mundial de peso mediano regresará al cuadrilátero para medirse con el colombiano, en un combate que marcará una nueva etapa en su carrera y que le permitirá volver a pelear ante su público después de sus últimas presentaciones. ¿Quieres ver el combate de boxeo en TV abierta y GRATIS? La transmisión oficial estará a cargo de Box Azteca por Azteca 7 y, por streaming, mediante las plataformas digitales de Azteca Deportes.

La pelea entre Chávez Jr. y Jeison Troncoso será uno de los principales atractivos de la función con causa que se celebrará en Puebla. El mexicano buscará imponer su experiencia y recuperar protagonismo frente a un rival colombiano que llegará con el objetivo de dar la sorpresa. La cartelera también contará con la participación de Omar Chávez, en una jornada que combinará combates amateur y profesionales y que tendrá al apellido Chávez nuevamente como uno de sus grandes protagonistas.

¿Cómo ver TV Azteca 7 en vivo, pelea de Julio César Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso en México?

TV Azteca se encargará de llevar la transmisión oficial de la pelea entre Julio César Chávez Jr. y Jeison Troncoso de forma gratuita. Solo necesitas sintonizar Azteca 7, canal de televisión abierta, para seguir la función de Box Azteca.

En televisión de paga, estos son los números de canal de Azteca 7:

Dish : canal 107 SD y 607 HD

: canal 107 SD y 607 HD SKY : canal 107 SD y 1107 HD

: canal 107 SD y 1107 HD Megacable : canal 107 SD y 1207 HD

: canal 107 SD y 1207 HD izzi: canal 107 SD y 807 HD

¿Dónde ver TV Azteca Deportes EN VIVO, pelea de Julio César Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso?

Debes ingresar al sitio web de Azteca Deportes para seguir la pelea entre Julio César Chávez Jr. y Jeison Troncoso desde tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono celular. También podrás utilizar las aplicaciones oficiales de TV Azteca disponibles para dispositivos compatibles.

PC: desde el sitio web de Azteca Deportes

desde el sitio web de Azteca Deportes Móviles: desde las aplicaciones oficiales de TV Azteca

desde las aplicaciones oficiales de TV Azteca Smart TV: mediante las opciones compatibles con Azteca Deportes

mediante las opciones compatibles con Azteca Deportes Tablets: desde las plataformas digitales de TV Azteca

Julio César Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso: fecha, horario, TV y dónde ver en vivo la pelea de boxeo

Pelea: Julio César Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso

Julio César Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso Día: sábado 12 de septiembre de 2026

sábado 12 de septiembre de 2026 Lugar: Gimnasio Miguel Hidalgo, Puebla, México

Gimnasio Miguel Hidalgo, Puebla, México Apertura de puertas: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Inicio de la cartelera: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Hora aproximada de la estelar: 8:00 p. m.

8:00 p. m. TV: Azteca 7

Azteca 7 Streaming: Azteca Deportes y plataformas digitales de TV Azteca

Azteca Deportes y plataformas digitales de TV Azteca Categoría: peso crucero

¿Cuál es la cartelera de Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso?

La función tendrá como combate estelar a Julio César Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso, pactado en peso crucero. Omar Chávez enfrentará a Brayan Santander en la pelea coestelar.

Entre los combates anunciados para la función se encuentran:

Julio César Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso — peso crucero

— peso crucero Omar Chávez vs. Brayan Santander — peso semicompleto

— peso semicompleto Alexandro “Peque” Santiago vs. Alexis “Chapito” Molina — campeonato Fedelatín AMB

— campeonato Fedelatín AMB Alan Cuatecatl Pérez vs. Matías Botello Vázquez

Roberto Chávez Jr. vs. Miguel López Gallegos