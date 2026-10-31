El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez volverá al cuadrilátero este sábado 31 de octubre de 2026 para medirse con el francés Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita. Ambos disputarán el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en un combate programado a 12 asaltos, que encabezará una cartelera internacional con la participación de destacados púgiles como Jaime Munguía, Rafael Espinoza y David Picasso. Para los aficionados que quieran seguir la pelea desde México sin pagar una suscripción, Azteca 7 ofrecerá la transmisión en televisión abierta y GRATIS, mediante la cobertura de Box Azteca. Además, el enfrentamiento podrá verse en directo por internet a través del sitio web y la aplicación de Azteca Deportes.

¿Cómo ver Box Azteca EN VIVO, pelea de Canelo vs. Mbilli en México por el Canal 7?

TV Azteca tendrá la transmisión de Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli en México mediante Azteca 7, con la cobertura de Box Azteca. Los aficionados podrán sintonizar la señal de televisión abierta o buscar el canal correspondiente en los operadores de televisión de paga Dish, SKY, Megacable e Izzi.

Estos son los números de canal de Azteca 7 en los principales cableoperadores:

Dish: canales 107 SD y 607 HD.

canales 107 SD y 607 HD. SKY: canales 107 SD y 1107 HD.

canales 107 SD y 1107 HD. Megacable: canales 107 SD y 1207 HD.

canales 107 SD y 1207 HD. Izzi: canales 107 SD y 807 HD.

¿Dónde ver TV Azteca Deportes EN VIVO, pelea de Canelo vs. Mbilli?

Para seguir Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli por internet, puedes ingresar al sitio oficial de Azteca Deportes desde tu Smart TV, PC, tablet o teléfono celular. También tienes la opción de descargar la aplicación de TV Azteca desde Google Play Store para dispositivos Android o desde App Store para equipos Apple con iOS.

Estas son las alternativas para acceder a la transmisión online:

PC: ingresa a la página web de Azteca Deportes desde un navegador.

ingresa a la página web de Azteca Deportes desde un navegador. Móviles: descarga la aplicación de TV Azteca en Google Play Store o App Store.

descarga la aplicación de TV Azteca en Google Play Store o App Store. Smart TV: accede al sitio web desde el navegador del televisor o utiliza la aplicación si está disponible.

accede al sitio web desde el navegador del televisor o utiliza la aplicación si está disponible. Tablets: utiliza la aplicación de TV Azteca o el sitio web oficial.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO la pelea de Canelo vs. Mbilli por título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)

Estos son los datos principales del combate por el campeonato mundial supermediano:

PELEA Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli Asaltos 12 Fecha Sábado 31 de octubre de 2026 Hora de la cartelera en México 11:00 a. m. Hora estimada de la pelea estelar en México 3:00 p. m. Televisión Azteca 7 — Box Azteca Streaming Sitio web y aplicación de Azteca Deportes Título en disputa Campeonato mundial supermediano del CMB Categoría Peso supermediano Sede Riad, Arabia Saudita

La transmisión de la cartelera comenzará antes del combate principal. La hora de Canelo vs. Mbilli es estimada y puede modificarse según la duración de las peleas preliminares.

La pelea entre Saúl «Canelo» Álvarez y Christian Mbilli se disputará este sábado 31 de octubre de 2026 en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, con el campeonato mundial de la categoría peso supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego. El boxeador mexicano buscará recuperar protagonismo en la división frente al invicto púgil francocanadiense, en un combate estelar cuya campana está prevista aproximadamente para las 3:00 p. m. en México y las 4:00 p. m. ET / 1:00 p. m. PT en Estados Unidos. Para seguir la transmisión EN VIVO, online y gratis, los aficionados mexicanos tendrán la alternativa de TV abierta por Azteca 7, además de las plataformas digitales de Azteca Deportes y Box Azteca, mientras que en Estados Unidos estará disponible mediante DAZN PPV. También surgen búsquedas sobre Prime Video, Canal 5 y ESPN KnockOut, así como sobre la posibilidad de seguir la reacción de la pelea por YouTube; sin embargo, estas opciones no deben confundirse con los canales que tienen confirmada la transmisión en directo del combate y entérate quién ganó la pelea. (VIDEO DE X: @ringmagazine)