Este sábado 25 de julio se realizará la Velada del Año 6 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España. Uno de los eventos más aclamados por los fanáticos promete estar lleno de sorpresas. Serán 10 combates en la cartelera y, por primera vez en la competición creada por Ibai Llanos, pelearán dos periodistas. Edu Aguirre, comunicador del Chiringuito y amigo de Cristiano Ronaldo, peleará contra el argentino Gastón Edul.

Fernanfloo y Rivers regresan a la Velada después de varios años. Ambos streamers gozan de popularidad y dejaron gratas sensaciones en su primer combate. Ahora, con más experiencia, buscarán salir del ring con el triunfo. Pero la gran sorpresa es la inclusión del cantante argentino Lit Killah.

El cantante aceptó el reto de subir al ring para enfrentar a Kidd Keo. Lit Killah ya advirtió que se va a preparar con profesionales del boxeo. Otra de las peleas que desata grandes expectativas es la de Viruzz vs. Gero Arias. En el cara a cara, ambos streamers indicaron que no tienen problemas en luchar en cinco asaltos.

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Resultado de las peleas de La Velada del Año 6 que se realizó este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Cómo ver la Velada del Año 6?

La Velada del Año 6 podrá seguirse completamente gratis y en directo a través de los canales oficiales de Ibai Llanos . Como en las ediciones anteriores, la transmisión principal estará disponible en Twitch , donde millones de espectadores podrán disfrutar de los diez combates, los conciertos y todas las sorpresas del evento sin necesidad de pagar una suscripción.

Quienes prefieran otras plataformas también tendrán alternativas. Además de Twitch, Ibai emitirá el evento en su canal oficial de YouTube y, por primera vez, La Velada del Año contará con una transmisión en TikTok LIVE , ampliando las opciones para seguir el espectáculo desde cualquier dispositivo.

¿Cómo ver La Velada del Año 6 en Twitch?

Para ver la Velada del Año 6 solo debes seguir estos pasos:

Ingresa a la plataforma de Twitch desde tu navegador o abre la aplicación en tu celular, tablet o Smart TV. Busca el canal oficial de Ibai Llanos o entra directamente a Twitch de Ibai. Inicia sesión con tu cuenta de Twitch (es opcional para ver el directo, pero te permitirá participar en el chat). Minutos antes del inicio del evento aparecerá la transmisión en vivo. Solo pulsa “Ver en directo” para disfrutar de toda la cartelera.

¿Cómo ver La Velada del Año 6 en YouTube?

Si quieres disfrutar de La Velada del Año 6 por YouTube, debes seguir estos pasos:

Abre YouTube desde tu navegador o la aplicación en tu celular, tablet, Smart TV o consola. Ingresa al canal oficial de Ibai Llanos o accede directamente desde este enlace: Canal de YouTube de Ibai . Si lo deseas, suscríbete y activa la campana de notificaciones para recibir el aviso cuando comience la transmisión en vivo. Entra al directo unos minutos antes del inicio y pulsa “Ver en vivo” para disfrutar de toda la cartelera.

¿Cómo ver La Velada del Año 6 en TikTok?

Por primera vez, el evento organizado por Ibai Llanos también se transmitirá en TikTok LIVE, ofreciendo una nueva alternativa para seguir todos los combates desde cualquier dispositivo móvil.

Para disfrutar de la transmisión, solo debes abrir la aplicación de TikTok, buscar la cuenta oficial de Ibai Llanos y acceder al directo cuando comience el evento. También puedes seguir la transmisión desde la pestaña LIVE de la plataforma si aparece destacada entre los eventos en vivo.