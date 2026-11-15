La UFC se prepara para celebrar el UFC 334: Gane vs. Hokit, este sábado 14 de noviembre de 2026, en el Madison Square Garden de Nueva York. El evento tendrá como combate estelar la defensa del campeonato mundial de peso pesado de Ciryl Gane frente al invicto estadounidense Josh Hokit, en un enfrentamiento que promete grandes emociones.

La cartelera también tendrá como atractivo principal el esperado enfrentamiento entre Kayla Harrison y Amanda Nunes por el título de peso gallo femenino, marcando el regreso de Nunes después de más de tres años alejada del octágono. Además, destacan los combates de Caio Borralho, Kevin Holland, Stephen Thompson y Drew Dober, en una jornada que reunirá a importantes figuras de las artes marciales mixtas.

A continuación, te contaré todos los detalles para que puedas seguir el evento UFC 334: Gane vs. Hokit, como los horarios, canales y la cartelera completa desde el Madison Square Garden de New York .

Cartelera estelar (Main Card)

Inicio: 9:00 p. m. (hora de Nueva York)

Peso pesado – Campeonato UFC: Ciryl Gane vs. Josh Hokit

Ciryl Gane vs. Josh Hokit Peso gallo femenino – Campeonato UFC: Kayla Harrison vs. Amanda Nunes

Kayla Harrison vs. Amanda Nunes Peso medio: Caio Borralho vs. Yousri Belgaroui

Caio Borralho vs. Yousri Belgaroui Peso welter: Uroš Medić vs. Kevin Holland

Uroš Medić vs. Kevin Holland Peso mosca: Bilal Hasan vs. Luis Gurule

Cartelera preliminar (Prelims)

Inicio: 7:00 p. m. (hora de Nueva York)

Stephen Thompson vs. Charles Radtke – Peso wélter. Drew Dober vs. Chris Duncan – Peso ligero. Jim Miller vs. Terrance McKinney – Peso ligero. Donte Johnson vs. César Almeida – Peso medio.

Primeras preliminares (Early Prelims)

Inicio: 5:00 p. m. (hora de Nueva York)

Jared Gordon vs. Melquizael Costa – Peso ligero. Macy Chiasson vs. Bia Mesquita – Peso gallo femenino. Alatengheili vs. Juan Díaz – Peso gallo. Evan Elder vs. Samuel Sanches – Peso ligero.

Horarios del UFC 334: Gane vs. Hokit

Estos son los diferentes horarios para que puedas ver el evento UFC 334 desde diferentes partes de Latinoamérica.

País Primeras preliminares Preliminares Estelar Perú 🇵🇪 5:00 p. m. 7:00 p. m. 9:00 p. m. Argentina 🇦🇷 7:00 p. m. 9:00 p. m. 11:00 p. m. Colombia 🇨🇴 5:00 p. m. 7:00 p. m. 9:00 p. m. México 🇲🇽 (CDMX) 4:00 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. España 🇪🇸 11:00 p. m. 1:00 a. m. (15/11) 3:00 a. m. (15/11)

¿Dónde ver UFC 334 EN VIVO?

En Estados Unidos, toda la cartelera estará disponible mediante Paramount+, incluyendo las primeras preliminares, las preliminares y la cartelera estelar. No habrá transmisión simultánea por CBS ni pago adicional por evento (PPV). UFC Fight Pass también ofrece las primeras preliminares en Estados Unidos.

UFC 334 tendrá 13 combates programados, dos campeonatos en disputa y como principales atractivos a Ciryl Gane, Josh Hokit, Kayla Harrison y Amanda Nunes. Las peleas comenzarán a las 5:00 p. m. y la cartelera estelar a las 9:00 p. m., hora de Nueva York.