La pelea por el título wélter será el gran foco de UFC 330, una cartelera que este sábado aterriza en Filadelfia con dos campeonatos en disputa. Islam Makhachev pondrá su cinturón frente a Ian Machado Garry en el combate estelar de una noche que también tendrá protagonismo femenino, presencia española y una programación que comenzará varias horas antes del duelo principal.

El Xfinity Mobile Arena será el escenario de una de las funciones más importantes del calendario de UFC. Makhachev llega como campeón de las 170 libras y tendrá al frente a un invicto Machado Garry, quien buscará convertirse en el segundo peleador irlandés en conquistar un título de UFC después de Conor McGregor.

La cartelera también presenta un segundo combate titular. Mackenzie Dern defenderá el campeonato de peso paja femenino ante Gillian Robertson, en una pelea que servirá como antesala del choque entre Makhachev y Machado Garry.

TL;DR: Lo que debes saber de UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry

🥊 Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry encabezará UFC 330 por el título de peso wélter.

encabezará UFC 330 por el título de peso wélter. 📲 En Estados Unidos , UFC 330 se transmitirá en vivo por Paramount+ .

, UFC 330 se transmitirá en vivo por . 🖥️ En México , la cartelera también podrá verse mediante Paramount+ .

, la cartelera también podrá verse mediante . 💳 En Estados Unidos no será necesario comprar un PPV adicional para ver UFC 330.

para ver UFC 330. 🏟️ El evento se realizará en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia .

. ⏰ La cartelera principal comenzará a las 9:00 p. m. ET en Estados Unidos.

en Estados Unidos. 🇲🇽 En México, la cartelera principal arrancará a las 8:00 p. m.

🇪🇸 En España, UFC 330 podrá seguirse mediante Eurosport en HBO Max.

Ficha técnica de UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry

DATOS MAKHACHEV VS. MACHADO GARRY Evento UFC 330 Fecha Sábado 15 de agosto de 2026 Lugar Xfinity Mobile Arena Ciudad Filadelfia, Pensilvania Pelea estelar Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry Título en juego Peso wélter Pelea coestelar Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson Transmisión en EE. UU. Paramount+ Transmisión en México Paramount+ Streaming complementario UFC Fight Pass, según mercado

UFC 330 se celebrará el sábado 15 de agosto en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia. La cartelera principal está programada para las 9:00 p. m. ET / 6:00 p. m. PT, mientras que Paramount+ confirma la transmisión exclusiva del evento en Estados Unidos y señala que no habrá PPV ni emisión simultánea por CBS.

¿Dónde ver UFC 330 EN VIVO por TV y streaming en Estados Unidos?

Mientras Makhachev y Machado Garry se preparan para disputar el campeonato wélter, una de las principales preguntas para los seguidores estadounidenses es cómo seguir la función completa. La respuesta es Paramount+, plataforma que concentra la transmisión de UFC en Estados Unidos durante 2026.

La cartelera principal comenzará a las 9:00 p. m. ET, después de las preliminares, que arrancarán a las 7:00 p. m. ET. Los early prelims están previstos para las 5:30 p. m. ET. Paramount+ indica que UFC 330 podrá verse en directo y que no será necesario pagar un PPV adicional.

Esto supone un cambio importante frente al modelo tradicional de UFC en Estados Unidos, en el que los eventos numerados se comercializaban como pago por evento. Para UFC 330, el acceso forma parte de la suscripción de Paramount+.

UFC Fight Pass continúa disponible como servicio complementario para contenidos de UFC, archivo histórico y programación propia de la organización, aunque la plataforma principal para UFC 330 en Estados Unidos es Paramount+.

Planes y precios de Paramount+ en Estados Unidos

Paramount+ ofrece dos planes principales en Estados Unidos. El plan Essential cuesta US$8.99 al mes, mientras que el Premium tiene un precio de US$13.99 mensuales. La plataforma indica que ambos planes permiten ver las peleas de UFC en vivo.

Paramount+ Essential

Precio mensual: US$8.99.

US$8.99. UFC en vivo.

Catálogo de películas y series.

Hasta tres dispositivos simultáneos.

Contenido con publicidad.

Paramount+ Premium

Precio mensual: US$13.99.

US$13.99. UFC en vivo.

Acceso a SHOWTIME.

Descargas para ver determinados contenidos sin conexión.

Contenido compatible con 4K y HDR.

Hasta tres dispositivos simultáneos.

Por lo tanto, para seguir UFC 330 en Estados Unidos, no es necesario contratar el plan Premium únicamente para acceder a la pelea. El plan Essential también incluye UFC en vivo.

¿Cómo mirar UFC 330 EN VIVO desde México?

En México, Paramount+ también será la plataforma para seguir UFC 330. La cartelera principal comenzará a las 8:00 p. m., mientras que las preliminares están programadas para las 6:00 p. m.

Los aficionados que quieran ver la función completa deberán conectarse antes del combate de Makhachev y Machado Garry, ya que la jornada comienza con los primeros combates de la cartelera y avanza posteriormente hacia las preliminares y la función principal.

Paramount+ dispone de aplicación para distintos dispositivos de streaming, televisores inteligentes, teléfonos móviles, tabletas y navegadores web, por lo que la transmisión puede seguirse tanto desde una pantalla de televisión como desde dispositivos personales.

¿Cuánto cuesta Paramount+ en México?

El precio de Paramount+ puede variar de acuerdo con el plan vigente y las promociones disponibles en México. Para esta guía, lo importante es que UFC 330 forma parte de la oferta de UFC de Paramount+ en el mercado mexicano, sin que se anuncie un PPV adicional para acceder al evento.

La plataforma también mantiene programación deportiva y contenido bajo demanda, por lo que la suscripción no se limita a la transmisión de UFC.

¿Qué pasa en el resto de Latinoamérica?

UFC 330 también podrá verse en todos los países de Latinoamérica a través de Paramount+. La plataforma mantiene a UFC dentro de su oferta de deportes en vivo en la región, mientras que los horarios cambian de acuerdo con cada país.

En Perú, Colombia y Ecuador, la cartelera principal comenzará a las 8:00 p. m.; en Venezuela y Bolivia, a las 9:00 p. m.; y en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, a las 10:00 p. m. México tendrá el inicio de la cartelera principal a las 8:00 p. m.

Paramount+ también mantiene presencia en los diferentes mercados latinoamericanos, aunque los planes, precios, impuestos y promociones pueden cambiar de un país a otro. En sus plataformas regionales, el servicio ofrece contenidos bajo demanda y programación deportiva, además de las transmisiones de UFC.

Precios mensuales de Paramount+ en Latinoamérica

País Precio mensual Argentina ARS 5,578.51 Bolivia BOB 40.90 Chile CLP 5,690 Colombia COP 23,500 Costa Rica CRC 2,999 Ecuador USD 5.99 El Salvador USD 5.99 Guatemala GTQ 45.99 Honduras HNL 150 Nicaragua NIO 219 Panamá USD 5.99 Paraguay PYG 45,900 Perú S/21.50 República Dominicana DOP 359 Uruguay UYU 249 Venezuela USD 5.99

Los precios pueden estar sujetos a cambios, impuestos, promociones y condiciones particulares de cada mercado.

UFC Fight Pass continúa disponible como complemento para acceder al archivo de peleas, producciones originales y otros contenidos de la organización.

Canales y plataformas por país para UFC 330

País / región Canales TV Streaming Estados Unidos — Paramount+ México — Paramount+ Argentina — Paramount+ Bolivia — Paramount+ Brasil — Paramount+ Chile — Paramount+ Colombia — Paramount+ Costa Rica — Paramount+ Ecuador — Paramount+ El Salvador — Paramount+ Guatemala — Paramount+ Honduras — Paramount+ Nicaragua — Paramount+ Panamá — Paramount+ Paraguay — Paramount+ Perú — Paramount+ Puerto Rico — Paramount+ República Dominicana — Paramount+ Uruguay — Paramount+ Venezuela — Paramount+ España Eurosport HBO Max Reino Unido TNT Sports TNT Sports Box Office Irlanda TNT Sports TNT Sports Box Office Francia RMC Sport RMC Sport / UFC Fight Pass Alemania — DAZN / UFC Fight Pass Italia — HBO Max / Discovery+ Países Bajos — HBO Max Polonia Polsat Sport UFC Fight Pass Dinamarca Viaplay Viaplay Noruega Viaplay Viaplay Suecia Viaplay Viaplay Canadá — PPV / UFC Fight Pass Australia Main Event Kayo Sports / UFC Fight Pass

En España, Eurosport mantiene la cobertura de UFC y ofrece los eventos a través de HBO Max. La cartelera principal de UFC 330 está prevista para las 3:00 a. m. del domingo 16 de agosto, mientras que las preliminares comenzarán a la 1:00 a. m.

¿A qué hora es la pelea de Makhachev vs. Machado Garry? Horarios en Estados Unidos, México y Latinoamérica

La cartelera principal de UFC 330 comenzará a las 9:00 p. m. ET en Estados Unidos. En la costa oeste, el inicio está previsto para las 6:00 p. m. PT. En México, la función principal comenzará a las 8:00 p. m.

El combate entre Makhachev y Machado Garry será el último de la noche, por lo que no tiene una hora exacta de inicio. El momento de la pelea dependerá de cuánto duren los cuatro enfrentamientos anteriores.

País / región Early prelims Preliminares Cartelera principal Makhachev vs. Machado Garry* Estados Unidos (ET) 5:30 p. m. 7:00 p. m. 9:00 p. m. 11:30 p. m. aprox. Estados Unidos (CT) 4:30 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. 10:30 p. m. aprox. Estados Unidos (MT) 3:30 p. m. 5:00 p. m. 7:00 p. m. 9:30 p. m. aprox. Estados Unidos (PT) 2:30 p. m. 4:00 p. m. 6:00 p. m. 8:30 p. m. aprox. México 4:30 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. 10:30 p. m. aprox. Colombia 4:30 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. 10:30 p. m. aprox. Perú 4:30 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. 10:30 p. m. aprox. Ecuador 4:30 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. 10:30 p. m. aprox. Venezuela 5:30 p. m. 7:00 p. m. 9:00 p. m. 11:30 p. m. aprox. Bolivia 5:30 p. m. 7:00 p. m. 9:00 p. m. 11:30 p. m. aprox. Chile 6:30 p. m. 8:00 p. m. 10:00 p. m. 12:30 a. m. aprox. Argentina 6:30 p. m. 8:00 p. m. 10:00 p. m. 12:30 a. m. aprox. Uruguay 6:30 p. m. 8:00 p. m. 10:00 p. m. 12:30 a. m. aprox. Paraguay 6:30 p. m. 8:00 p. m. 10:00 p. m. 12:30 a. m. aprox. Brasil 6:30 p. m. 8:00 p. m. 10:00 p. m. 12:30 a. m. aprox.

*La hora de Makhachev vs. Machado Garry es aproximada y puede cambiar dependiendo de la duración de los combates previos.

¿Dónde ver UFC 330 desde España?

Para el público español, la transmisión seguirá una ruta diferente a la de Estados Unidos y Latinoamérica. Eurosport mantiene los derechos de UFC en España y ofrece la cobertura en streaming a través de HBO Max.

Las preliminares de UFC 330 comenzarán a la 1:00 a. m. del domingo 16 de agosto, mientras que la cartelera principal está programada para las 3:00 a. m.. Joel Álvarez enfrentará a Chidi Njokuani durante las preliminares.

¿Dónde se realizará UFC 330?

UFC 330 tendrá como escenario el Xfinity Mobile Arena, en Filadelfia, Pensilvania. El recinto recibirá una cartelera encabezada por el campeón wélter Islam Makhachev y el retador Ian Machado Garry.

La organización confirmó que el evento se celebrará el sábado 15 de agosto de 2026.

Cartelera completa de UFC 330

Cartelera principal

Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry — título de peso wélter.

Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson — título de peso paja femenino.

Jalin Turner vs. Kauê Fernandes — peso ligero.

Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus — peso medio.

Edson Barboza vs. Esteban Ribovics — peso ligero.

Preliminares

Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez — peso wélter.

Charles Johnson vs. Eduardo Chapolin — catchweight.

Donte Johnson vs. Eric McConico — peso medio.

Vicente Luque vs. Tresean Gore — peso medio.

Early prelims

Rafael Tobias vs. Lucas Fernando — peso semipesado.

Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj — peso wélter.

Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai — peso wélter.

La cartelera sufrió cambios durante la semana previa al evento. UFC informó que José Ochoa quedó fuera de su combate ante Charles Johnson por una lesión y fue reemplazado por Eduardo Chapolin.

¿A qué hora pelea Joel Álvarez en UFC 330?

El español Joel Álvarez se enfrentará a Chidi Njokuani en uno de los combates de las preliminares. En Estados Unidos, este bloque comenzará a las 7:00 p. m. ET, mientras que en España las preliminares arrancarán a la 1:00 a. m. del domingo 16 de agosto.

La hora exacta del combate de Álvarez dependerá de la duración de las peleas que aparezcan antes en la cartelera preliminar.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre UFC 330

¿Dónde ver UFC 330 EN VIVO en Estados Unidos?

UFC 330 se transmitirá en vivo por Paramount+. El evento está incluido en la suscripción y no requiere la compra de un PPV adicional.

¿Dónde ver UFC 330 en México?

La cartelera podrá seguirse mediante Paramount+ México, con la función principal programada para las 8:00 p. m.

¿Cuánto cuesta Paramount+ en Estados Unidos?

El plan Essential cuesta US$8.99 al mes, mientras que el Premium tiene un precio de US$13.99 mensuales. Ambos incluyen UFC en vivo.

¿A qué hora comienza UFC 330?

En Estados Unidos, los early prelims comenzarán a las 5:30 p. m. ET, las preliminares a las 7:00 p. m. ET y la cartelera principal a las 9:00 p. m. ET.

¿A qué hora pelea Makhachev vs. Machado Garry?

El combate estelar será el último de la cartelera principal. Su hora de inicio es aproximada y dependerá de la duración de los cuatro combates anteriores.

¿Dónde ver UFC 330 en España?

En España, UFC 330 podrá seguirse mediante Eurosport, disponible en streaming a través de HBO Max. La cartelera principal comenzará a las 3:00 a. m. del domingo 16 de agosto.

¿Quién pelea en UFC 330?

Islam Makhachev enfrentará a Ian Machado Garry por el título wélter. Mackenzie Dern y Gillian Robertson disputarán el cinturón de peso paja femenino. También destacan Jalin Turner vs. Kauê Fernandes, Edson Barboza vs. Esteban Ribovics y Joel Álvarez vs. Chidi Njokuani.

Sigue en vivo y en directo todos los resultados de la cartelera del UFC 330 y la pelea estelar Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry este sábado 15 de agosto en el octágono del Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, Pensilvania. La transmisión del evento estará a cargo de Paramount Plus (Estados Unidos, México y Latinoamérica), HBO MAX (España) y UFC Fight Pass (VIDEO: UFC.COM / YOUTUBE UFC)