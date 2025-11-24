La campeona mundial de SUP Surf, Vania Torres, llegó a Lima esta madrugada junto a la delegación peruana que participó en el ISA World SUP & Paddleboard Championship y en el Surf City El Salvador ALAS Global Finals. La surfista peruana calificó su reciente título mundial como “un sueño hecho realidad” y resaltó la satisfacción de volver a competir al más alto nivel. Asimismo, se mostró emocionada por la realización del Campeonato Mundial Junior ISA, que se llevará a cabo del 5 al 14 de diciembre en Punta Rocas. Un torneo de esta magnitud vuelve al país luego de 14 años. “Este campeonato me trae muchos recuerdos porque mi primer Mundial Junior también fue en Perú y salimos campeones. Estoy segura de que van a dar la hora, hay un talentazo”, señaló Vania Torres. Brianna Barthelmess, campeona sub-14 Damas en el ALAS Global y que integrará la selección peruana que participará en el Mundial Junior, también llegó a Lima.
