La Federación Peruana de Vóley (FPV) anunció oficialmente el inicio de la temporada 2025/2026 de la Liga Peruana de Vóley Betsson, el torneo más importante del vóley nacional, que se disputará del 25 de octubre al 3 de mayo y reunirá a los principales clubes del país, en una edición que busca marcar un hito en visibilidad, profesionalización y alcance internacional.

En conferencia de prensa, el presidente de la FPV, Gino Vegas, presentó los principales avances en la organización del campeonato y dio la bienvenida a Betsson, la casa de apuestas líder a nivel mundial, como nuevo patrocinador oficial de la liga. Esta alianza estratégica permitirá fortalecer la estructura del torneo para llevar al vóley peruano a un nuevo nivel competitivo; impulsar su difusión en múltiples plataformas y elevar la experiencia para clubes, deportistas y aficionados.

“Este año iniciamos una nueva etapa para el vóley peruano. La alianza con Betsson y nuestros socios estratégicos nos permitirá consolidar un modelo sostenible, que pone en el centro a las jugadoras, a los clubes y a los hinchas”, señaló Gino Vegas durante la presentación.

Por su parte, Robin Olenius, Head of PR de Betsson Group, comentó: “En Betsson, creemos firmemente en el poder del deporte como motor de inspiración, unión y oportunidades. Patrocinar la Liga Peruana de Vóley es una forma de apoyar el talento femenino y fortalecer una disciplina que representa la pasión y el orgullo del Perú. Estamos muy emocionados por ser parte de esta nueva etapa de crecimiento del vóley nacional bajo el nombre Liga Peruana de Vóley Betsson”.

Este acuerdo reafirma el apoyo de Betsson con el deporte peruano desde el 2008, especialmente en disciplinas que promueven la igualdad, el talento y la pasión deportiva; como es el caso del vóley peruano, que continúa consolidándose como uno de los deportes más seguidos y practicados en el país.

Calendario y clubes participantes

La Liga Peruana de Vóley empezará el 25 de octubre y se extenderá hasta el 3 de mayo, con la participación de 12 equipos que competirán bajo un formato de Round Robin en la primera etapa. Cada club disputará 11 partidos, y los 10 mejores clasificarán a una segunda fase, también de todos contra todos.

Posteriormente, los ocho mejores equipos avanzarán a los Play Offs, que se jugará al mejor de tres partidos en cuartos de final, semifinales y finales, definiendo así al nuevo campeón nacional.

Una liga con mayor alcance y profesionalización

La FPV destacó además la relevancia en la apertura y democratización de la liga a través de la televisión abierta en la señal de Latina generando un alcance mucho mayor en beneficio de todos los amantes del vóley.

A su vez, se remarcó acerca del crecimiento del mercado, el incremento en la asistencia de público, así como el aumento en el ticket promedio generando un mayor beneficio a los clubes.