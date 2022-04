El equipo de voleibol de Alianza Lima se encuentra a un paso de volver a alzar un título luego de casi 30 años, ya que la última vez fue en 1993 tras obtener el tricampeonato de la mano de Carlos Aparicio (actual técnico del club victoriano). Para ello, deberán enfrentarse al actual campeón, Regatas Lima. Los nervios y la alegría palpitan bajo la camiseta blanquiazul, por lo que la capitana y también hincha íntima, Esmeralda Sánchez, se encuentra convencida de dejar el nombre del club de sus amores en lo más alto. “Desde hoy empezamos a escribir nuestra propia historia”, apunta ella.

Como se recuerda, victorianas y chorrillanas volverán a verse las caras por segundo año consecutivo en una final. La última vez, las dirigidas por Carlos Aparicio cayeron ante Regatas. A partir de hoy, la historia podría ser diferente, ya que las íntimas lucharán el doble para llevarse el título a La Victoria.

Tanto Alianza Lima como Regatas Lima deberán esperar casi una semana más para definir al próximo campeón nacional, ya que los partidos se llevarán al cabo este 7, 10 y 13 de abril. Eso sí, el próximo ganador deberá contar con un mínimo de tres triunfos para llevarse el titulo de la Liga Nacional Superior de Voleibol del Perú (LNSV), pues, de no definirse dentro de las fechas pactadas, se programarán dos partidos extras. Esta primera final se disputará hoy jueves 7 de abril desde las 5:30 p.m. en el coliseo de Villa El Salvador.

¿Cómo van los nervios?

En verdad más que nervios, estoy ansiosa por lo que se va a vivir. Han sido estos días por la coyuntura del país también hemos estado en stand by por saber si vamos a jugar. Entrenamos por Zoom, hicimos algo súper concreto para entrenar más el tema mental que era lo que nos decía Carlos (Aparicio).

¿Cuentan con un psicólogo en el club?

No, ahorita no lo tenemos, pero algunas de las chicas trabajamos con coach deportivos. Creo que eso también personalmente a cada uno nos ayuda bastante. Esto lo vemos como un tema profesional, y cada uno hace este trabajo como mejor le favorece. No sé por qué no hubo esta vez en el equipo un coach deportivo, el año pasado sí lo tuvimos, este año no sé por qué, pero, igual, creo que cada una de nosotras tenemos la capacidad, ya con un final encima y unos torneos que hemos tenido internacionalmente, algunas con selección. Estamos en la capacidad suficiente para enfrentar la final, que esperemos que solo sean tres (pueden ser hasta cinco partidos).

Siendo la capitana asumes una responsabilidad mayor con el equipo...

Sí, en verdad es una responsabilidad bastante grande, en ser capitana de un equipo tan nombrado como Alianza. Lo he sabido manejar muy bien, ya que mis compañeras me apoyan bastante, trato de escucharlas siempre para tener la misma comunicación como equipo para que las cosas funcionen de la mejor manera. Creo que más que ser una capitana, siempre he tenido un tema de ser líder con ellas, me han dado esa confianza las chicas, también Carlos para darme esa disposición de ser la capitana del equipo.

¿Qué sentimientos tienes al volver a disputar una final con Alianza Lima?

Súper emocionada ya que la final pasada no la hemos jugado con público, y también todo este tiempo que hemos jugado la liga siempre ha estado el hincha ahí presente. Nunca hemos jugado con un coliseo sin ningún hincha o sin escuchar cantar a la hinchada. Creo que es bastante bonito y emocionante a la vez, y como se lo comentaba a las chicas, estamos creando una historia en el club. El apoyo de la hinchada va a ser muy importante, el jugador número 7.

¿Qué indicaciones les ha brindado el ‘profe’ Carlos?

Yo creo que Carlos está tranquilo, tiene la experiencia suficiente para saber sobrellevar estos momentos, lo único que nos ha dicho es que nos concentremos en lo que tenemos que hacer. Siempre nos ha recordado que nosotras escribimos una nueva historia, y como padre nos ha dicho que confía en nosotras y está seguro del buen desempeño que haremos dentro del campo. Lo importante es que tenemos su respaldo. Creo que está sumamente tranquilo, pero a la misma vez ansioso.

Un técnico con gran trayectoria en Alianza Lima, debe sentirse igual de emocionado...

Sí, sabemos la trayectoria que tiene Carlos, ha estado en temas de selección y ha estado tanto tiempo en Alianza. Creo que ya es momento, nosotras también ya lo merecemos, hemos trabajado duro y a consciencia todo este año para poder llegar a la final y qué más bonito que ser nosotras mismas para demostrarlo en el campo durante todo el año.

¡𝐅𝐈𝐗𝐓𝐔𝐑𝐄 - 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄𝐒! 🏆🏐



Atención blanquiazul, estos son las fechas y horarios confirmado para las finales contra Regatas Lima. ¡Separa tus días! #LlenemosElColiseo. 🏟️🔵



¡Arriba Alianza, toda la vida! 💙#AlianzaLima #Íntimas pic.twitter.com/nMWbicd3QG — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) April 3, 2022

Un sabor a revancha

¿Qué crees que le faltó a Alianza el año pasado para campeonar?

Yo creo que nos faltó un poco más de experiencia. Creo que muchas de nosotras no hemos jugado una final y eso nos pasó una factura en la final que tuvimos. Pero creo que el día de hoy Alianza tiene la suficiente capacidad y madurez. Tenemos una Brenda que está a otro nivel, ‘Chabela’ que ha agarrado mucha confianza en sí misma. En el tema individual somos bastantes jugadoras las que tenemos una experiencia mayor. Una armadora que es súper alta y que nos ha ayudado bastante en el bloque, ahora que está Shiamara en el quipo estamos mucho mejor. Eso va a ser bastante importante, sobre todo el trabajo en conjunto y la confianza que nos tenemos.

Justo con el mismo rival, ¿han estudiado un poco más su estilo de juego?

No hay mucho que conocer al rival porque ya hemos jugado un montón de tiempo, sabemos las características de las jugadoras, el ataque, el tipo de juego. Lo único que estamos viendo son los videos, repasar una vez más, ya que estos días vamos a concentrar para los partidos. El que comete menos errores va a ser el equipo que va a ganar, más que enfocarnos en el rival, nos enfocamos más en nosotras, cómo vamos a trabajar estratégicamente en conjunto para que eso se pueda ver reflejado en el campo y ver lo que el rival nos propone el resto de los partidos.

¿En estos dos últimos años qué crees que ha mejorado en el ambiente de Alianza Lima?

El club se ha portado de la mejor manera, más este ultimo año que ha hecho que nosotras ya seamos nominadas como jugadoras profesionales al momento de tener un contrato y todo los beneficios que nos han dado el club ya sea en le tema de los uniformes, alimentación, concentraciones en estas finales. Anteriormente, no es que no había apoyo, pero no había esa comunicación de Carlos con la dirigencia y eso es bastante importante, nos hacen sentir piezas fundamentales, no solo el futbol sino también el vóley y el futbol femenino. Los tres equipos formamos parte del club y llevar el nombre de Alianza en alto.

¿Cómo va el tema de los horarios y el entrenamiento en estos días?

Ha sido bastante complicado ya que por el tema de la concentración y temas personales que he tenido que solucionar ha sido un trajín bastante fuerte. Hemos entrenado a las 9, 12 de día, tenido charlas, entonces, es bonito todo este trajín para la final. Es emocionante, pero sí, nuestros tiempos están bastante ajustados, porque no tenemos horarios fijos por el tema de que Carlos puede cambiar algo, al final él decide, pero estamos a la orden y a la predisposición porque tenemos todos el mismo objetivo.

¿Dónde realizan los entrenamientos? ¿En una sola cancha?

Lo que pasa es que ahora tenemos campo fijo en el Callao todos los días. Pero normalmente, hay veces que nos dan campo del Olivar de Jesús María, pero ahora Carlos ya no lo está agarrando por el tema de que quiere entrenar solamente en el Callao, pero igual siempre han estado súper ajustados nuestros tiempos en el tema de los horarios.

¿Piensas quedarte una temporada más con Alianza?

Cuando firmé el contrato que iba hacer la contratación por 2 años este y el próximo, entonces si se me da la oportunidad de salir campeón, obviamente todavía me voy a quedar en el equipo. Uno de mis sueños es campeonar con Alianza, que está apunto de cumplir y espero que así sea. Cuando se me termine el contrato, voy a ver las posibilidades. Si me da la oportunidad de ir al extranjero, lo voy a analizar, pero mi cabeza está 100% enfocado ahorita en Alianza, en lo que se está viviendo ahora.

¿Qué le dirías al hincha blanquiazul que irá a apoyarlas en el coliseo?

Gracias. Muchísimas gracias por el apoyo brindado desde el día uno que ha empezado este torneo. Creo que sin su apoyo de ellos, que estén presentes en todos los partidos ha sido súper fundamental. Mucho partidos que hemos tenido, que hemos ganado, han sido simplemente por la presencia de ellos, por el tema de los cánticos, de estar ahí escuchando siempre que tenemos un apoyo hacia nosotras. Ahora, va a ser muchísimo más fundamental porque nos vamos a sentir en casa, creo yo, que somos el único que lleva durante todo este tiempo esa cantidad de gente.





