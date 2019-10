Se pronunció la maestra: Natalia Málaga envío carta pública a Martín Vizcarra tras retiro de apoyo económico a atletas

La ola de quejas tras el retiro de 147 atletas del Programa de Apoyo al Deportista del IPD sigue generando reacciones en los personajes involucrados. Esta vez quien alzó la voz fue Natalia Málaga que envió una carta dirigida al presidente Martín Vizcarra a través de su cuenta en Facebook en la que pide interceda porque el deporte peruano "está enfermo".

La ex voleibolista peruana, medallista olímpica en Seúl 88 y actual entrenador de las selecciones menores de voleibol femenino, se pronunció con un sentido mensaje en la que pide el apoyo del presidente Martín Vizcarra por el bien del deporte peruano.



En una extensa carta, Natalia Málaga hace un pedido claro al Presidente del Perú: "Usted puede hacer algo por los deportistas de hoy y del ayer, denos su mano, las necesitamos", escribió y solicitó que este mensaje pueda llegar al Mandatario.



Además, denunció que muchas medallistas olímpicas, nombradas como docentes administrativas en el IPD por ley, no han recibido los beneficios laborales que les corresponde desde el año 2005 y cuestionó por una "discriminación" a las olímpicas.



El profundo mensaje de Natalia Málaga ha tenido repercusión en redes sociales donde todos sus seguidores han compartido el mensaje y mostrado su apoyo a ella y los deportistas afectados con el retiro del PAD del IPD.

Esta es la carta que escribió Natalia Málaga y que publicó en su Facebook



Querido Sr. Presidente Martín Vizcarra



Ud. Está dando una imagen tal vez un poco diferente a otros Presidente que han pasado por ese cargo. Hace dos meses atrás lo vi orgulloso poniéndoles las medallas a muchos deportistas que lo lograron con entrega, esfuerzo, amor a nuestro país y a su deporte.

Y hace 31 años atrás estoy segura que ud. también se despertaba en la madrugada a ver esos partidos de la Olimpiada de Seúl 88. También recordará que en esa época había apenas el apoyo al deportista, como el PAD “Programa de Apoyo al Deportista”, como hay ahora, pero igual nos entregábamos al deporte y al Perú con mucho amor e ilusión.

No pierda ese cariño que se está ganando del pueblo, o por lo menos de muchos deportistas, por las cosas que está curando. ¿Se dice que el deporte es SALUD? pues déjeme decirle que el deporte está enfermo hace mucho tiempo. Usted puede hacer algo por los deportistas de hoy y del ayer, denos su mano, las necesitamos, ¡por favor!

Es creíble (ya no increíble), lo que ha pasado con el retiro de los atletas del PAD.

Es una lástima que no se den cuenta que el deportista se tiene que preparar antes de una competencia para poder estar a buen nivel y competir. ¿Para qué ofrecen si el manual de Metodología, que está mal hecho y se contra dicen, siempre hay algo de los administrativos que son los menos deportistas, que no suman a esto.

Por ejem.

Si vas a una competencia internacional (en mi caso, el Voleibol), la Copa Panamericana se campeona y no la reconocen porque no es federativa, solo reconocen los Sudamericanos, Bolivarianos, Juegos Panamericanos, Mundiales y Olimpiadas. ¿Cómo van a ganar experiencia o roce internacional los deportistas, si no van a participar en estos eventos antes de su competencia?

Le pongo un ejemplo más:

Qué se puede esperar si desde el 2005 que estamos en el IPD como docentes administrativas (muchas medallistas olímpicas) en la Ley 276 Hasta ahora no nos pagan todos nuestros beneficios laborales, ¿Acaso es discriminación? ¿O ineficiencia? ¿No quieren cumplir con las OLÍMPICAS? Presidentes y Gerentes Generales que han pasado por el IPD y parece que no han tenido el manejo por qué hay gente que manda más que ellos o simplemente no les interesa.

Venimos reclamando lo que nos corresponde. Estamos en un régimen especial por nuestros títulos como la MEDALLA OLÍMPICA, estoy convencida de que usted sabe qué la obtuvimos, pero en el IPD quién niega esto? Tenemos CAMPEONATOS MUNDIALES y hasta ahora no nos pagan nuestras vacaciones y gratificaciones desde el 2005.

Por favor, no pierda la oportunidad de seguir cambiando las cosas para bien. ¡LO NECESITAMOS!

