El vóley peruano de a pocos empieza a resurgir a nivel de Sudamérica y del mundo. Después de una destacada actuación de la categoría Sub-17, de la Selección Peruana de Vóley, en el último mundial realizado en nuestro país, muchas de las elegidas en ese momento tendrán la oportunidad de volver a dejar en alto el nombre de nuestro país, pero con a categoría Sub-19. Y es que ya se dio a conocer la lista de pre-convocadas para los entrenamientos que se realizarán en las instalaciones de la FPV de la Videna, donde luego elegirán a las que viajen a Serbia y Croacia.

A través de sus redes sociales, la Federación Peruana de Vóley (FPV), dio a conocer la lista de las 37 deportistas que han sido pre-seleccionadas para los trabajos que se realizarán bajo el mando de Martín Escudero. Pensando en lo que será la próxima cita internacional donde podrán representar a nuestro país.

Se trata del Mundial Sub 19 de Vóley, que se disputará del 3 al 13 de julio en Osijek, Croacia, y Belgrado, Serbia. La Selección Peruana, intentará dar la sorpresa y superar la primera etapa de grupos para posicionarse entre los mejores de la competición. Junto a Estados Unidos, Turquía, Bulgaria y España, conforman el Grupo C de dicha competición.

Entre las deportistas más reconocidas que han sido convocadas Ariana Vásquez (San Martín), Camila Monge (Regatas), Gianella Chanca y Paola Moreano (Rebaza Acosta); y Liana Torres (Deportivo Soan). Todas ellas fueron parte del último Mundial Sub-17 donde, bajo las órdenes de Antonio Rizola, entrenador del equipo absoluto, que también estará al pendiente de este nuevo mundial como asesor.

Perú buscará repetir el quinto lugar que consiguieron las seleccionadas Sub-17. (Foto: FPV)





Perú y su clasificación al Mundial

Después de la hazaña conseguida en el Mundial Sub 17 (quinto lugar), ahora la sub 19 peruana intentará replicar el éxito, tras hacer un positivo papel en el Sudamericano el año anterior. La ‘bicolor’ llegó a semifinales del campeonato continental, cayendo en esa ronda contra un fuerte equipo como lo es Argentina.

En la pugna por el tercer lugar y último cupo que entregaba el torneo, el conjunto peruano pudo imponerse 3-0 sobre su similar chileno para festejar en Brasil, con el boleto asegurado en sus manos. De todas manera, la ‘roja’ también pudo clasificar a la cita mundialista por la vía del ránking.

El estratega Martín Escudero, formó un interesante grupo con la sub 19, incorporando a jugadoras que brillaron en el Mundial Sub 17 como Gianella Chanca, Camila Monge, Alexa Vega y Paola Moreano. Se esperaba que Liana Torres y Ariana Vásquez -figuras de esa categoría- también sean convocadas, pero por lesiones no viajaron con sus demás compañeras. Ahora podrían tener la oportunidad de ser consideradas por el entrenador de cara al campeonato que se jugará en el 2025.





Grupos del Mundial Sub 19 de vóley femenino 2025





Grupo A: Croacia, Tailandia, Egipto, Canadá, México, Alemania

Croacia, Tailandia, Egipto, Canadá, México, Alemania Grupo B: Serbia, Brasil, Argentina, Puerto Rico, República Dominicana, China Taipei (Taiwán)

Serbia, Brasil, Argentina, Puerto Rico, República Dominicana, China Taipei (Taiwán) Grupo C: Estados Unidos, Turquía, Bulgaria, Polonia, Perú, España

Estados Unidos, Turquía, Bulgaria, Polonia, Perú, España Grupo D: Italia, Japón, China, Túnez, Bélgica, Chile





TE PUEDE INTERESAR