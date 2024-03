La segunda etapa de la Liga Nacional Superior de Vóley 2023-24 terminó el pasado fin de semana, por lo que quedaron listos los emparejamientos de las llaves de los cuartos de final. Quedan pocas semanas para que finalice el campeonato y pronto conoceremos al equipo campeón del presente curso. ¿Regatas Lima repetirá el plato por cuarta vez consecutiva o habrá algún club capaz de arrebatarle la corona?

La Universidad San Martín de Porres terminó como líder del octogonal (segunda etapa), luego de vencer por 3-2 a Alianza Lima en la séptima jornada, regalándonos un auténtico partidazo. Con este resultado a favor, las ‘Santas’ se ubicaron en la primera casilla de la tabla de posiciones con 21 puntos, registrando siete triunfos y ninguna derrota.

Las ‘blanquiazules’, por su parte, no solo cayeron ante la USMP, sino también dejaron atrás la posibilidad de terminar esta etapa de la competición como líderes. Nuevamente perdieron consistencia cuando tenían el encuentro dominado, por lo que quedaron segundas con 20 unidades, producto de seis victorias y una derrota.

Por el lado de Regatas Lima, después de perder por 3-2 ante la San Martín en la fecha 6, cerró su participación en la segunda etapa con una contundente victoria por 3-1 sobre Deportivo Soan, nuevamente con Flavia Montes como su principal figura. Las vigentes tricampeones sumaron 15 puntos, luego de cinco triunfos y dos derrotas. Veremos si en los cuartos de final sacan a relucir su favoritismo.

La cuarta mejor ubicada de este octogonal fue Rebaza Acosta, que en la séptima jornada no pasó a puros y superó sin problemas a Universitario de Deportes. Con un contundente 3-0 y de la mano de Angélica Aquino, las dirigidas por Heinz Garro Pazo doblegaron con facilidad a las ‘cremas’, registrando nueve puntos luego de tres triunfos y cuatro derrotas.

Con este desenlace de la segunda etapa, los emparejamientos de los cuartos de final quedaron de la siguiente manera: USMP vs. Deportivo Soan, Alianza Lima vs. Universitario, Regatas Lima vs. CS Italiano y Rebaza Acosta vs. Géminis. Con un clásico de por medio, nos esperan partidos bastantes disputados para conocer a las cuatro semifinalistas.

La tercera etapa de la Liga Nacional Superior de Vóley 2023-24 establece los duelos en cuatro llaves de cuartos de final, que se jugarán entre el 30 de marzo y el 11 de abril. Todos los cruces se definirán al mejor de tres partidos. ¿Cómo se emparejó esta definición? Según el reglamento, “el primero se enfrentará al octavo, el segundo al séptimo, el tercero al sexto y el cuarto al quinto”.

Fecha 1 de cuartos de final de la LNSV:

FECHA HORA PARTIDO SETS LUGAR CANAL 30/03 3:00 p.m. USMP vs. Deportivo Soan Por definir. Polideportivo de Villa El Salvador Movistar Deportes 30/03 5:30 p.m. Rebaza Acosta vs. Géminis Por definir. Polideportivo de Villa El Salvador Movistar Deportes 31/03 3:00 p.m. Regatas Lima vs. CS Italiano Por definir. Polideportivo de Villa El Salvador Movistar Deportes 31/03 5:30 p.m. Alianza Lima vs. Universitario Por definir. Polideportivo de Villa El Salvador Movistar Deportes

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la segunda etapa de la LNSV?

Pos. Equipos Puntaje PJ PG PP 1° USMP 21 7 7 0 2° Alianza Lima 20 7 6 1 3° Regatas Lima 15 7 5 2 4° Rebaza Acosta 9 7 3 4 5° Géminis 9 7 3 4 6° Círcolo 6 7 2 5 7° Universitario 5 7 2 5 8° Deportivo Soan 2 7 0 7





