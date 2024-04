La noche del último sábado se vivió un auténtico partidazo entre Alianza Lima y Regatas, donde el pronóstico estuvo reservado hasta el último set y nadie podía avizorar el desenlace en el Polideportivo de Villa El Salvador. El conjunto chorrillano, que comenzó perdiendo, tuvo el temple suficiente para reponerse y darle vuelta al marcador y terminar ganando por 3-2. Sin embargo, todo se definirá este domingo 14 en el mismo escenario, por lo que solo un equipo podrá acceder a la final de la Liga Nacional Superior de Vóley 2023-24.

Como ya nos tienen acostumbrados, Alianza Lima y Regatas no defraudaron a los fanáticos que coparon en Polideportivo y las jugadas se entregaron íntegras para darnos un duelo para el recuerdo. El primer set estuvo bastante disputado, lo cual se vio reflejado en el marcador (30-28). Lamentablemente para las ‘Íntimas’, no consiguieron sostener ese nivel y las de Chorrillo igualaron el partido con un 18-25 en el segundo set.

Con el 25-20 del tercer set a favor de Alianza Lima, parecía que la balanza se inclinaría para las victorianas y el pase a la final le sería más sencillo de lo esperado. No obstante, Regatas no se la puso tan fácil y cerró el cuarto set en 21-25, llevando todo a una fatídica definición en el quinto y último set. Aquí el trámite fue luchado y ambos conjuntos se disputaron punto a punto como si fuera el último, donde las chorrillanas ganaron por 13-12.

Rafael Petry, entrenador de Alianza Lima, habló en exclusiva con Movistar Deportes y no quiso darle más vueltas a la derrota, pues es consciente que todo no está definido y el compromiso de este domingo será determinante. “Pensar ahora en el día de mañana, no podemos estar lamentando los fallos de hoy, sino tenemos que corregir los fallos para mañana”, manifestó el estratega ‘blanquiazul’.

Un punto a tomar en cuenta es que en la otra llave de semifinal están luchando los clubes Universitario San Martín y Deportivo Géminis. Este sábado, las ‘santas’ vencieron por 3-1 y son las favoritas a ganar el segundo partido este domingo y avanzar hacia el duelo definitorio. Por supuesto, no hay nada escrito y todo puede pasar. Obviamente el objetivo de Regatas Lima es ganar el título y completar su tetracampeonato.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Regatas Lima?

La llave entre Alianza Lima y Regatas Lima se definirá en partidos de ida y vuelta. Ambos duelos se jugarán en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Partido de ida: Alianza Lima 2-3 Regatas Lima

Partido de vuelta: 14 de abril a las 5.30 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Regatas Lima?

El choque entre Alianza Lima y Regatas Lima será transmitido a todo el país a través del canal Movistar Deportes, así como por su plataforma de streaming de Movistar TV App.

Satélite

Movistar TV: 103 (SD) y 803 (HD).

Cable

Movistar TV: 3 (SD) y 703 (HD).

¿Dónde jugarán Alianza Lima vs. Regatas Lima?





