Perú vs. Argentina se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por el Sudamericano de Vóley Sub-19. El duelo será este sábado 31 de agosto desde las 4:00 p.m. (hora peruana). Las ‘Matadorcitas’ vienen de vencer a Venezuela tras un primer tropiezo ante Brasil. Recordemos que los dos primeros lugares de cada grupo obtendrán su pase a la siguiente ronda, y los tres primeros puestos del Sudamericano clasificarán al Mundial del 2025. La transmisión no será televisada, pero el duelo podrás ser visto en el canal de Youtube de la Confederación Sudamericana de Vóley. No te pierdas todos los detalles del partido en Depor.

Resumen de Perú vs. Brasil en Sudamericano de Vóley. (Video: Youtube)