Perú vs. Cuba: se enfrentan por el Grupo H del Mundial Sub 20 de México

Perú vs. Cuba se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE este miércoles 17 de julio por la segunda fecha del grupo H en el sexto día de competencia del Campeonato Mundial Sub 20 México 2019 en la desde León, desde las 8:00 pm. (hora peruana). Puedes ver el partido en vivo a través de Facebook Live de TV4 Guanajuato. No te pierdas ninguna incidencia del partido que cierra la jornada del miércoles.

Luego de perder 3-0 ante Polonia en el cierre de la primera etapa del torneo, lo que les costó quedar fuera de carrera en la lucha por el título, la selección peruana sub 20 de vóley no ha podido levantarse y debutó con una derrota ante Argentina en el inicio del grupo H que comparten con Cuba y República Dominicana.

Sin embargo, esa derrota fue un golpe muy duro. Una eliminación inesperada, sobre todo después de haberle ganado a China, campeón vigente de la categoría, y que provocó una humillante derrota por 3-0 contra Argentina en el inicio del grupo H.

Ahora se medirán ante Cuba, un rival sobre el papel inferior, pero que puede aprovechar el desánimo de las sudamericanas que no la pasan bien. Dos derrotas seguidas es como para desmoralizar a cualquiera.

Pero su rival no llega en el mejor de los momentos. Las cubanas no ganaron ningún partido en la fase inaugural y quedaron últimas en el grupo que compartieron con Italia, Estados Unidos (clasificadas al cuadro final) y México. Por ello en esta segunda etapa quieren buscar llevarse al menos un triunfo.

