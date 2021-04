De la incertidumbre a la alegría. Carla Rueda vivió en estos últimos dos meses un carrusel de emociones. La popular ‘Cotito’ había sido anunciada como nuevo refuerzo del FC Porto a inicios de febrero; sin embargo, no podía viajar por un tema de visado, que se estaba demorando debido a las restricciones por la pandemia.

La voleibolista nacional no quería ilusionarse, pues había posibilidad de que el pase se cayera por la demora de los trámites, pero tuvo fe. Esa misma que la llevó de vuelta a Portugal tras doce años y la puso a jugar una final con los ‘dragones’, y ganar el título de la liga lusa.

‘Cotito’, pese a que llegó cuando la temporada estaba por terminar, puso de su parte para ser considera siempre por el entrenador. Y aunque no estuvo en tantos partidos, jugó el decisivo: la final del domingo ante Leixoes SC (acabó 3-2).

Con 14 puntos, Carla Rueda ayudó al Porto a lograr su primer campeonato liguero y entrar en la historia del club. Depor conversó con ella para conocer cómo fue su experiencia en Portugal y qué planes tiene de cara al futuro.

¿Cómo te sientes después de ganar el título con el Porto?

Estoy feliz, cansada también, pero tranquila porque se ha logrado, este título es un objetivo que yo tenía desde que me dijeron que venía a Portugal y la verdad que estoy muy feliz de haberlo conseguido.

Hablamos hace dos meses, cuando se anunció tu fichaje, pero la noticia la tomabas con cautela, por los tramites que te faltaban debido a la pandemia, ¿qué pasó por tu mente en ese momento?

La verdad que estuve tranquila dentro de todo, porque igual en diciembre, cuando tuve la para después de la Copa Nacional decidió darme un tiempo por la lesión que tuve y dedicarme a las terapias. Pero por supuesto que al recibir la noticia de que había la posibilidad de ir a Europa, con el tiempo pasaron los días y no salía la visa, faltaban los documentos, estuvimos en cuarentena, yo dije ‘que sea lo que Dios quiera, si sale el viaje bien, sino por algo será, no me quería ilusionar’. Quería llevarlo con calma y así fue cuando me salió todo, la visa, fue de un día para otro ni mi mamá sabía, tuve que correr.

Te unes al Porto cuando el torneo ya había empezado, ¿cómo fue el proceso de adaptación?

Fue muy difícil, porque yo soy una persona muy competitiva y el saber que estaba en desventaja, no venía entrenando dos meses, las chicas ya estaban entrenando, estaban desde julio juntas. Llegar casi a final de temporada no es nada fácil, tampoco adaptarse al juego que tienen. Acá es completamente diferente, todo, pero gracias a Dios mi aptitud me ayudó muchísimo, aprendí mucho en este tiempo y yo creo que eso es lo más valioso. Al final no estuve jugando, pero el partido decisivo lo jugué y lo afronté de la mejor manera y yo creo que eso vale mucho. No hubiese podido estar así, si no hubiera tenido el apoyo de mis compañeros, ellas me ayudaron desde el primer día que llegué, eso es muy importante en un equipo.

A pesar de que llegaste cuando el equipo ya tenía ritmo, has sido una jugadora clave para que el técnico te ponga en la final de domingo, que era el partido más decisivo...

Sí, tengo un mes y medio casi, y he jugado solo dos partidos y medio, y yo estaba pensando ‘¿será que me va a poner’, pero dentro de mí dije ‘sí me va a poner’, y me preparé toda esa semana pensando en el juego que venía, pensando en la final, y se dio.

Este ha sido el primer titulo de liga del Porto, entrar a la historia del club con tan poco tiempo también es muy rescatable...

Sí, es increíble hacer historia, el club nunca ha campeonato en la liga, sí en la Supercopa y demás, pero en la liga portuguesa nunca. Yo después de doce años vuelvo a tener un título en Portugal, hace años fue la Copa de Portugal y ahora la liga, es algo importante para cualquier deportista, salir de tu país con sueños e ir logrando ciertas cosas a uno lo motiva, y más aún cuando en el camino uno tiene que enfrentarse a muchos retos.

Carla Rueda ganó la Copa Nacional con Jaamsa el año pasado. (Facebook).

También venías de ganar la Copa Nacional con Jaamsa, es como para ti seguir en buen momento...

Sí, campeonamos con Jaamsa, tuve una buena participación, salí premiada. Salió el contrato para Europa, pese a que ya le había dicho que ‘no’ a varias propuestas. Soy de las personas que piensa que todo pasa por algo, salí campeona en diciembre y ahora nuevamente. Mi motivación y ganas de querer más y no darme por vencida, de resistir, eso es lo que me mantiene, y hace que poco a poco vaya logrando mis objetivos.

Estar en un equipo como Porto que tiene historia en el fútbol, y es una institución importante en Europa, ¿cómo fue esa llegada?

Para mí fue muy raro (risas), porque desde que llegué me empezaron a hablar ‘¿sabes a que club estás viniendo? Es un club muy competitivo en donde ha jugado un peruano (Teófilo Cubillas), yo también soy competitiva y tengo claro lo que quiero, yo vengo a campeonar’, le dije al presidente, porque él me fue a recoger al aeropuerto.

Los hinchas del Porto ya pueden decir que tienen un campeón peruano en fútbol y una campeona en vóley...

Sí, una peruana ahora hace historia con el Porto, Antes fue Cubillas y ahora me tocó a mi. Que lindo que esté ahí nuestros nombres, nuestro país. Es bonito que nos conozcan, que conozcan el país y el deporte, entonces dejar ahí bien marcado con raza, coraje y con todo.

En tu caso, acabada la liga de Portugal, ¿cuál es tu vínculo actual con el Porto?

Todavía no se ha conversado, (ayer) entregamos la Copa al museo del club. Yo vine solo por esta última etapa del campeonato, estoy con otros planes, pero igual vamos a ver qué es lo que falta. La meta es quedarse en Europa, ya hay propuestas de otros lugares, incluso ir a la fase final de la LNSV. Ya veremos qué sucede.

¿Cuán diferente es el vóley nacional con el europeo?

La diferencia es grande, pero creo que pasa por el tema de trabajo, la parte dirigencia, que es la más importante. Pasa por ello, pero sin duda creo que poco a poco nos vamos a ir recuperando, que es lo que se quiere y que Perú esté visto como siempre ha estado.

El tema de selección, cómo tú lo ves, ¿te gustaría volver?

A que atleta no le va hacer ilusión representar a su país, yo creo que a todo atleta. La selección para mi significa muchas cosas, significa todo para mí. Si en verdad hay las posibilidades y hay convocatoria y estoy en la lista, pues voy a aceptar de la mejor manera y dar todo de mí, pensando en París 2024.