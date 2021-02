De quedar varada en Rumanía a terminar ganando la Copa Nacional de Vóley. El 2020 de Carla Rueda dio un giro de 360°. Y es que la voleibolista nacional tenía pensado jugar en el Sttinta Bacau el año pasado; sin embargo, la pandemia frustó sus planes: se quedó sin contrato y en un país lejano.

Pero la popular ‘Cotito’ hizo hasta lo imposible por regresar, estuvo horas varadas en Europa y ya en Lima se le abrió la oportunidad de jugar la Copa Nacional de Vóley con Jaamsa. Un torneo que finalmente terminó levantado luego de vencer en la final a Alianza Lima.

Sus buenas actuaciones en la Copa le abrieron las puertas de nuevo al extranjero. Hace unos días, el FC Porto, un grande de Portugal, la fichó. Eso sí, Carla Rueda lo toma con calma, sabe que todo puede cambiar por la pandemia, pero mantiene mucho optimismo de cara a su futuro.

En ese sentido, Depor conversó con Carla Rueda para hablar sobre su reciente fichaje y cómo encontró el vóley nacional. Asimismo, si es posible que el deporte vuelva, al igual que como se baraja con el fútbol.

¿Cómo te toma tu reciente fichaje al FC Porto? Será tu segunda experiencia en Portugal...

La verdad no me quiero ilusionar con algo que no se si se va a dar del todo, porque ahorita por la coyuntura, tanto acá como allá estamos en confinamiento y necesito un visado, es un tema de documentación que se está demorando. Si bien es cierto a mi siempre me ha gustado salir a jugar al extranjero. No pensé que iba a volver a Portugal, pero creo que la vida está llena de oportunidades. Igual sigo haciendo mis tratamientos y esperando que las cosas sean favorables, porque ya debería estar allá, pero muy feliz de volver a Portugal a un gran equipo.

Entonces, ¿solo faltan temas de documentación?

Ahorita es un tema de documentación, no puedo salir del país sin tener ciertos documentos. Estoy tranquila, enfocada en mi recuperación, si se da en buena hora y si no, por algo sucedieron las cosas. Es mejor tomarlo así, porque después te quedaste ilusionada y eso es complicado.

Lo estas tomando de forma serena, ¿crees que se pueda caer tu pase por la pandemia?

Sí, es el tema de la pandemia y en verdad es complicado la situación está peor cada día. Yo prefiero tomar las cosas con calma.

Dejando de lado las ofertas que has recibido, este año querías enfocarte en tu recuperación, ¿cómo vas?

Yo jugué la Copa Nacional el año pasado, no tenía en mente jugarlo, pero yo ya le había dado mi palabra al entrenador y a Jaamsa. Y si bien yo tengo lesiones antiguas, jugando me desgarré, terminó mi contrato y decidió enfocarme en mi recuperación [...} Ya tengo 30 años y soy una persona que tiene muchas operaciones y nunca me he podido recuperar y es momento de darle cariño a mi cuerpo, para seguir jugando

Hablando de la Copa Nacional, ¿cómo estuvieron los protocolos?

La verdad era bueno volver al campo de vóley después de mucho tiempo de para, pero si hubo casos de COVID (en medio del torneo) y sí estuvimos preocupadas, estaba de por medio nuestra salud. Los protocolos al llegar al coliseo estuvieron bien, nos controlaban muchísimo, cuando entrenábamos también, nos hacían pruebas semanales.

Ahora de que estamos de vuelta en confinamiento, los deportes federados están paralizado. Y quizá haya una opción de que vuelva el fútbol, porque hay equipos que están pensando pedir permisos especiales, ¿crees que suceda lo mismo con el vóley?

Yo creo que depende mucho los protocolos que tenga cada federación, cada deporte, para que el IPD junto con el Minsa aprueben y den luz verde. Porque ahora todo el mundo está preocupado por la segunda ola y los contagios. La federación debe hacer los protocolos, seguro serán más estrictos. Yo creo que conversando se puede llegar a un buen término.

¿Crees que se pueda dar, porque el fútbol podría volver, pero y el vóley?

Sí, pero mientras sigamos comparando el fútbol con los demás de deportes, el fútbol recibe millones de millones, su inversión es mil veces más que en el vóley, o que cualquier otro deporte. El fútbol tiene sus propios sponsors y es un deporte profesional. Comencemos que el vóley acá no es profesional, es amateur, todos piensan que es profesional,. El fútbol puede invertir en protocolos, porque ellos no quieren que paren. Espero que el vóley regrese, las chicas tienen que entrenar.

Te termina incomodando que se priorice el fútbol sobre otros deportes?

A mi no me gusta entrar en detalles, pero es la realidad siempre ha sido así, y ya a estas alturas es más notorio por la coyuntura, por todo lo que está pasando , porque le dan los permisos al fútbol, al vóley no. El fútbol ahorita está en pretemporada, mientras que el vóley si tiene que empezar una competencia. Yo creo que va mucho por los protocolos.

-En caso no puedas ir a Portugal, ¿te gustaría jugar de nuevo a Liga Nacional?

Yo nunca cierro las puertas a nada, no pensé que volvería a jugar en Perú, y fue bueno. Si hay un equipo que me quiere y yo puedo, ¿por qué no? Porque uno necesita estar en ritmo, ritmo de juego.

-Con tu experiencia a nivel internacional y selección peruana, ¿tú como has visto el nivel de vóley nacional?

A mi me gustó volver porque hace tiempo que no jugaba y campeonar con Jaamsa, pero sin duda alguna hay muchas cosas que mejorar y todo depende de las metas y ambiciones que cada jugadora tenga.