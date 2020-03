El creciente número de casos de coronavirus obligó al Gobierno a extender el periodo de aislamiento social obligatorio hasta el 12 de abril. Aunque ya estaban paralizadas las diferentes actividades, entre ellas las deportivas, este viernes el vóley decidió poner punto final a su presente temporada.

La difícil medida llegó luego de que la Federación Peruana de Vóley (FPV) decidiera no reanudar la Liga Nacional Superior, que ya se había pospuesto hasta el 27 de marzo, por el estado de emergencia. En un comunicado, el máximo ente de este deporte dio por concluida la temporada (2019-20), por lo que esta edición no tendrá campeón.

Depor se comunicó con tres jugadores de la liga para conocer sus impresiones acerca de esta medida, que al final termina afectando a todas. El pensamiento es similar: si bien se está priorizando la salud, la decisión pudo ser otra.

“No me ha gustado que den por terminada la liga, hubiesen dado más tiempo de para, pero no por terminada. La liga estaba tan bonita y es una pena dejar todo el esfuerzo, pero pienso que es por el bien de todos. La salud está primero”, dijo Miriam Patiño, líbero de Regatas Lima.

Del mismo modo, Shiamara Almeida espera que está haya sido la mejor decisión. “Estoy segura de que las personas responsables han tenido mucha preocupación por hacer lo mejor para el vóley peruano. Si no hubiera sido necesario cancelarla, no lo hubieran hecho. Lo que pasa es que no nos dicen el por qué no se pudo aplazar, pero alguna razón debe haber”, reflexionó la jugadora de Alianza Lima.

Por otro lado, Mirtha Uribe habló sobre cómo puede afectar esta cancelación a las jugadores. “Creo se pudo haber llegado a un acuerdo para jugarla después (la liga) (...) No sé si se ha pensado en las jugadores, porque muchas están sin equipo, no sé si se pensó en ellas. Espero que alguien las respalde”, señaló la exseleccionada nacional y actual jugadora de Circolo Sportivo.

Comunicado de la Federación Peruana de Vóley sobre la culminación de la presente liga. (FPV)

Así quedó la presente liga

La culminación de la Liga Nacional Superior de Vóley 2019-20 llega faltando tres fechas para el cierre de la temporada regular. La cima era compartida por la San Martín y Regatas, ambos equipos con 40 puntos. Mientras que Rebaza Acosta y Deportivo Alianza luchaban por no descender.

Depor pudo conocer que el sistema de ascenso y descenso se mantendrá. Los dos últimos de la liga jugarán un cuadrangular final por la permanencia en noviembre, antes del inicio de la temporada 2020-21.

Los equipos restantes del cuadrangular saldrán de los cruces entre los dos mejores equipos de la Liga Intermedia (Latino Amisa y Molivoleibol) contra los dos mejores de provincia.

Así quedó la tabla de la Lig Nacional Superior de Vóley 2019-20 tras su repentina culminación. (LNSV)

TE PUEDE INTERESAR