El deporte que tantas alegrías nos dio a nivel selección hoy pasa por un momento crítico. El vóley peruano atraviesa un estado de agonía, del cual parece no haber salida. Los problemas administrativos, deudas millonarias y un notorio bajón en el nivel del equipo femenino de mayores son duras pruebas de su actual presente. Y la gota que derramó el vaso fue lo ocurrido en el Sudamericano, donde la bicolor cayó por primera vez ante Chile (3-2) y quedó última en el certamen en un partido que evidencia la crisis de este deporte.

Una triste realidad de la cual no es ajena Gina Torrealva, leyenda del vóley nacional. La medallista de Seúl ‘88 y subcampeona mundial en el ‘82 estuvo presente en la presentación de la ‘Copa Deli Krach’, organizada por ISM y la municipalidad de Jesús María, la cual busca captar nuevos talentos de 10, 12 y 14 años. Depor conversó con la entrenadora de menores sobre el presente del deporte de la net alta y qué se podría hacer para poder resurgirlo.

Es un momento complicado del vóley, venimos de perder por primera vez ante Chile y quedamos último en el Sudamericano...

Es lamentable, que más que yo que lo he jugado y hemos estado siempre en buenos puestos, me siento muy mal. Esta derrota [ante Chile] es horrible y lo de Chile no es de ahorita, se vienen preparando desde hace mucho tiempo ; en cambio, nosotros no, esto debe partir desde la base, desde abajo, para poder sacar un buen equipo, sobre todo chicas altas y con buen biotipo.

¿Hemos tocado fondo o se puede caer aún más?

Pienso que ya hemos tocado fondo no ahorita, hace tiempo. Yo he estado con un equipo de menores que participó en un Mundial y jamás tuve ayude de nada, ni de la federación, ni de nadie. Teníamos un grupo de chicas altas, jóvenes, pudimos empezar con ellas. En esa época que estuve no hubo nada de ayuda, yo tuve que pedir favores a amigos de Estados Unidos para alquilar campo, eso te complica. Aparte que solo te prepares tres meses para un Mundial es muy difícil. Pienso que ahora debemos empezar de cero, no es posible que el vóley después de estar arriba, que hemos dado muchos triunfos, mis compañeros y yo estamos muy mortificadas, porque no ha habido ningún avance, ya tocamos fondo hace tiempo.

Cuando usted jugaba, había un biotipo marcado en la selección, ¿por qué cambió tanto?, ¿no estamos buscando bien?

El vóley de nosotros al de ahora ha cambiado, ha cambiado tanto que la federación no se ha preocupado por la talla. Las chicas que ahora juegan vóley en todo el mundo son atletas, porque el físico también es importante. En nuestra época, Man Bok Park, todos los lunes nos pesaba y si nosotras estábamos un poco subidas de peso, nos castigaba en el campo, nos hacía hacer bastante físico. Pienso que la federación debe preocuparse bastante. Veo mucha crítica, los peruanos queremos resultados al instante, pero no es así, esto tiene que hacer de a poco. Tampoco creemos que el tema de la disciplina tenga que ser como antes, el régimen de nosotras era peor que un militar, hoy en día las chicas son diferentes, pero hay que tener responsabilidades. Las chicas de ahora se están preparando para no jugar por su selección, solo para salir afuera o buscar una beca de alguna universidad. A las chicas que tenía, yo les decía que primero debemos sacar adelante a nuestro país, jugar por nuestro país y después ya las iban a contratar afuera.

¿Que las chicas de ahora prioricen buscar alguna beca u ofertas afuera es culpa de la federación?

Lo que pasa es que antes la federación era primero, los clubes de ahora no dan fácilmente a sus jugadoras [a la federación], porque ellos le pagan mucho más ; por eso, los clubes ya no quieren dar a sus chicas. El entrenamiento tiene que ser constante, no solo contratar a un entrenador que las prepare para un campeonato en específico. En otros países puede ser, porque siempre juegan, están en campeonato, los clubes viajan a otros sitios, pero acá no, acá solo juegan la liga nacional que es baja.

Perú perdió ante Argentina, Colombia, Brasil y Chile en el último Sudamericano. (FPV)

Si se pudiera decir en qué momento empezó la declive del vóley peruano, ¿cuál sería?

Esto viene desde hace tiempo, desde ante que yo esté, porque no hay apoyo a las bases y donde debería haber apoyo es ahí, no a las mayores , porque ya están formadas, aunque lamentablemente no formadas bien, pero deberíamos empezar desde abajo. Desde Sidney 2000 se han venido acumulando problemas. Recuerdo que yo estuve de asistente del profesor Park, pero ya salió míster Park, y ya no hubo ese nivel de jugadoras.

¿Este es el peor momento del vóley peruano?

Sí, para mí sí.

¿Cómo calificaría la gestión del presidente Gino Vegas y del entrenador Paco Hervás?

Lamentablemente, esta gestión hay que ver qué es lo que pasa; en mi época había empresas que apoyaban, quizá hoy en día no hay, porque quieren ver que los equipos sobresalgan. Es tanto así que ahora otros países no nos quieren a nosotros de sparring, ahí uno se tiene que dar cuenta. Solamente vamos a República Dominicana o Argentina, tenemos que pensar ya en jugar con equipos más fuerte con tallas altas, pero no se puede, porque el nivel de nosotros es bajísimo.

¿Cuántos años hemos retrocedido en cuanto al vóley?

Hace ocho años me dijeron lo mismo, contesté que ‘en diez años’, ya pasaron 10 años y no sé cuantos años más pasarán.

¿Cómo volver a encaminar al vóley?

En mi caso, yo empezaría desde cero, empezar a buscar en provincia chicas alta y tenerlas acá. Ya la federación tiene que ver dónde tenerlas, darle alimentación, vitaminas, estudio, pero se debe empezar ya.

Este campeonato que impulsa ISM y la municipalidad de Jesús María será importante para ver nuevos talentos...

Lo que están haciendo los organizadores es importante, deberían sumarse más empresas y municipios. El deporte peruano está mal, entonces felicito a los que organizan este evento, de aquí se captarán a algunas niñas. Este campeonato no solo debe hacerse una vez, tienen que hacerlo siempre.

De cara al Preolímpico del próximo mes, ¿qué hacer?

Lamentablemente, la federación ya aceptó la invitación, en mi caso yo no iría, porque los países que nos ha tocado son fuertes . Si ahora hemos perdido contra Chile, qué vamos a hacer ahí, me da mucha pena. Que vayan las juveniles, así perdamos, pero desde ahí hay que arrancar para que se fogueen.

