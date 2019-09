¡A no bajar los brazos! Selección peruana Sub 18 debutará el jueves en el Mundial de Vóley en Egipto

La selección peruana de menores , dirigida por Natalia Málaga, llegó a la ciudad de El Cairo, Egipto, para competir del 5 al 14 de septiembre en el Mundial de Vóley Sub 18.

El equipo peruano llega a la cita mundialista con el título de campeonas panamericanas de la categoría obtenido en el mes de mayo en México, y durante la semana pasada estuvo de gira de preparación en Brasil.

"Me siento muy orgullosa de forma parte de este equipo, son chicas que conozco desde siempre y he podido adaptarme rápido al sistema de juego. Confiamos en que nuestro trabajo se verá reflejado en buenos resultados para el Perú", manifestó la opuesta Thaisa Mc Leod, quien se integró al equipo tras competir con la categoría mayores en la Copa Panamericana y en los Juegos Panamericanos 2019.



Mc Leod se unió al equipo integrado por Yadhira Anchante, Carolina Takahashi, Janelly Ceopa, María José Rojas, María Fernanda López-Torres, Lizanyela López, Camila Pérez, Alondra Alarcón, Antuanette Arteaga, Carolina Milla y Andrea Calderón.



El equipo blanquirojo está ubicado en el Grupo D del Mundial junto a Bulgaria, República Democrática del Congo, Japón y Turquía; y en esta XVI edición luchará por mejorar la cuarta casilla obtenida en 1993 y 2013 y llevar al Perú al primer lugar del podio que actualmente ocupa la selección de Italia.



Fixture de Perú en la fase de grupos

•Perú vs. Bulgaria: jueves 05/09 (03:00 am, horario peruano)

•Perú vs. Congo: viernes 06/09 (08:00 am, horario peruano)

•Perú vs. Turquía: sábado 07/09 (08:00 am, horario peruano)

•Perú vs. Japón: domingo 08/09 (05:30 am, horario peruano)

Grupos del Mundial Sub 18 de Vóley

Grupo A: Egipto, Brasil, China, Camerún, Puerto Rico

Grupo B: Italia, Estados Unidos, Corea, Canadá, México

Grupo C: Rusia, Argentina, Bielorrusia, Tailandia, Rumanía

Grupo D: Turquía, Japón, Perú, Bulgaria, República del Congo



