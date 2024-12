Las jugadoras de Regatas Lima y Olva Latino estaban calentando y preparándose para dar inicio a la Liga de Vóley Femenino 2024-25. Llegó la hora del partido y, sorprendentemente, los equipos decidieron no entrar al campo de juego. No había hinchas en las gradas del Polideportivo de Villa el Salvador, pese a que las entradas estaban agotadas. Unos minutos antes del encuentro, la Federación Peruana de Voleibol (FPV) había anunciado que, por “inconvenientes logísticos imprevistos”, no se iba a permitir el acceso al público. En las afueras, las familias hacían colas que no servían para nada. Hay más patrocinadores y el torneo se transmitirá en señal abierta. Era la oportunidad perfecta para hacer bien las cosas, como la organización del Mundial Sub 17, pero las autoridades hicieron todo lo contrario. Los doce clubes participantes alzaron su voz de protesta y decidieron no jugar la primera jornada para sentar un precedente. Tenía que ser una fiesta y terminó siendo un escándalo que ya cruzó las fronteras.

Los clubes se unieron en contra de la FPV

Todo estaba listo para arrancar, los seis equipos que jugaban el sábado solo estaban a la espera de su turno, pero la FPV sorprendió al anunciar que los tres partidos del día se iban a jugar sin público. “Lamentamos informar que, debido a inconvenientes logísticos imprevistos, no estará permitido el acceso del público al Polideportivo de Villa El Salvador durante el inicio de la Liga Peruana de Vóley (sábado y domingo). Entendemos la frustración que esto puede generar a todos los aficionados que esperaban disfrutar de los partidos presencialmente, y les pedimos sinceras disculpas por las molestias causadas”, indicó en un comunicado que causó la indignación de los clubes, la prensa y los aficionados.

Minutos antes del inicio del compromiso, en una reunión virtual, los representantes de cada club coordinaron no presentarse a jugar en señal de protesta contra la mala gestión de la Federación Peruana de Voleibol. Cenaida Uribe, jefa del equipo de vóley de Alianza Lima, sostuvo a Movistar Deportes que “ya era hora que nos unamos todos los clubes a reclamar algo justo, seguimos trabajando por el deporte”. Luis Linares, presidente de Géminis y vocero oficial de los clubes de la LNSV, señaló por qué tomaron la decisión de no presentarse. “El factor principal es porque fuimos notificados de las bases con una modificatoria, donde se intenta imponer el cobro de unos gastos operativos a descontarse de la taquilla. No obstante a ello, imagínense no tener una taquilla que pueda cubrir los gastos cuando no hay ingreso de clubes. Acá hay ineptitud de los organizadores de la FPV, al no haber obtenido la autorización y los permisos”, comentó al citado medio.

Aunque había incertidumbre por lo que sucedería si es que no todos los clubes se llegaban a poner de acuerdo, finalmente los doce no soportaron el maltrato de la Federación. “Si ningún equipo se presenta la fecha no es válida de acuerdo al reglamento, nadie será afectado deportivamente hablando. Todos nos hemos puesto de acuerdo, al existir la unanimidad de no participar esta fecha, hasta que se resuelva esta situación. No es dable para la gente que se juegue a estadio vacío. Lo lógico sería iniciar la próxima semana, pero debe solucionarse esta situación, hay que ver el tema del público, adicional a ello es la transparencia que requiere este torneo, no tenemos la información de los ingresos de los patrocinadores que puedan cubrir los gastos”, agregó Linares.

Una falta de respeto a los clubes e hinchas

Depor conversó con Tabatha Belén, periodista de Ovación y creadora de Dosis de Voleibol, acerca de lo que pasó en el inicio de la Liga Peruana de Vóley Femenino y destacó que no es la primera vez que sucede. “Ya ha pasado antes. No sacaron los permisos a tiempo para que la gente pueda ir. Los permisos no se sacan con días de anticipación, sino con semanas. Lo mismo ha pasado en temporadas pasadas de la Liga Nacional y en la Liga Masculina pasa constantemente. Básicamente solo es sacar los permisos a tiempo y es algo que la Federación está acostumbrada a no hacer. Venía siendo una previa bastante importante, por las transmisiones, los nuevos sponsors... se venían haciendo las cosas bien, pero no puede pasar lo que pasó, es un escándalo que ya está trascendiendo a medios internacionales que cubren directamente vóley. Gino Vegas (presidente de FPV) siempre se jacta de que hizo un buen Mundial Sub 17. ¿Cómo organizas un buen Mundial y no tienes la capacidad para hacer un buen inicio de una liga con todo el tiempo del mundo?”, sostuvo al respecto.

Tabatha resaltó las pérdidas económicas que tienen los clubes en estos casos. “Los clubes no van a querer jugar porque hay que recordar que las taquillas y las entradas ahora están siendo gestionadas por los equipos. Que un equipo no juegue un día es una pérdida de 5 mil a 6 mil soles dependiendo de la cantidad de entradas que vendan. 6 mil soles para el vóley es dinero. Capaz no se compara con otros deportes, pero en el vóley no pueden estar perdiendo por fecha esa cantidad de dinero. Por eso es correcto que se hayan reunido y en una sola idea decidan no jugar. Ellos no pueden hacer como si nada estuviera pasando”, agregó.

Pese a que se hizo un buen trabajo en el Mundial Sub 17, la realidad es que hay muchas carencias en el vóley peruano y una de las ligas más maltratadas es la masculina. “Este año pasaron cosas buenas para el vóley, como lo del Mundial. La Confederación Sudamericana estuvo contenta con el torneo, la Federación internacional también. Eso llamó la atención de diferentes canales, porque no solo Latina quería transmitir el torneo, sino también el canal 9, el 7. Pero no te pueden pasar cosas como las del hoy (sábado). Genera molestia porque es reiterativo. En la liga masculina pasa esto cada vez que quieren, o se juega en el Olivar o en el Callao. La vez pasada no se jugó el tercer partido porque la cancha estaba mojada. Como es vóley masculino nadie se da cuenta. Esta reacción que estamos viendo también debería darse en el vóley masculino porque los maltratan terriblemente con todo lo que hacen”, manifestó.

Finalmente, dejó claro que fue una falta de respeto a los clubes, a las familias que quería pasar un tiempo agradable en el Coliseo, y que se perdió una oportunidad importante para que la gente vea que la Liga de Vóley cada vez es más profesional. “Ellos tenían la intención de que se juegue como está, porque el comunicado lo dice. Esto se da porque los clubes se ponen firmes y elije no jugar. Ya no pueden hacer nada contra eso. Sabiendo que vas a tener mayor visibilidad, con más razón deberías tener más cuidado. La gente estaba afuera haciendo cola en pleno sol. Sé que se han quedado protestando para que las dejen ingresar. Ir a Villa El Salvador para muchas personas es un camino muy largo. Qué falta de respeto a la gente. Siempre hablamos de que el voleibol es un deporte que une familias. Empezaron de la peor manera posible”, sentenció.

¿Cuándo iniciará la Liga de Vóley?

Después de coordinar con los clubes, Jhonatan Ardila, director ejecutivo de la Federación Peruana de Vóley, se refirió a la fecha de inicio de la Liga de Vóley Femenino 2024-25. “La Liga va a iniciar el próximo sábado 7 de diciembre. Sobre los acuerdos, no hay acuerdos sentados todavía con los clubes, la reunión ha sido para recoger todas las inquietudes que nos han hecho llegar, y programar una reunión el próximo jueves para poder sentar esos acuerdos”, dijo a Movistar Deportes. Ardila resaltó que la jornada se jugará con normalidad. “Se va a jugar con público. Los permisos por parte de la Policía y de la Municipalidad están dados, falta la firma de ONAGI, que está en trámite para iniciar el próximo lunes”, concluyó.

Es importante recordar que el nuevo formato de la Liga Peruana de Vóley Femenino consta de cuatro etapas que se realizarán en lo que resta del 2024 y una parte del 2025. En la primera se enfrentarán todos contra todos, en un total de 22 fechas y 66 partidos divididos entre sábados y domingos. En la segunda habrá dos grupos, uno conformado por los ocho primeros y otro por los cuatro restantes, donde también se jugará todos contra todos. La diferencia es que, en la tabla de posiciones, el primero y el segundo figurarán con dos y un punto, correspondientemente. El doceavo descenderá y el onceavo peleará por la permanencia con el segundo lugar de la Liga Intermedia.

En la tercera, habrá el sistema de play offs, donde se armarán cuatro llaves de dos equipos. Por ejemplo, el primero se medirá con el octavo, el segundo con el séptimo, y así sucesivamente. Estos clubes conseguirán su boleto a la siguiente instancia. Finalmente, en la cuarta, se definirán a los semifinalistas y campeón de la temporada. Recordemos que Alianza Lima es el vigente campeón y está en busca del bicampeonato; mientras que Regatas Lima intentará regresar al podio y asegurar su décimo título.





