Este septiembre, Cusco vuelve a ser el foco del deporte mundial con la quinta edición de Machu Picchu Epic XCM, una competencia internacional de ciclismo de montaña sin precedentes.

Más de 100 ciclistas de 12 nacionalidades recorrerán entre el 17 y 23 de setiembre, los 192 kilómetros que conectan la ciudad imperial de Cusco, la ciudad inca de Ollantaytambo y Machu Picchu Pueblo, con la llegada a la LLaqta de Machu Picchu, una de las siete Nuevas Maravillas del Mundo Moderno.

Serán cinco etapas que pondrán a prueba la resistencia física y mental de los atletas, alcanzando los 4,200 m s.n.m. en la ruta de casi 200 kms, especialmente diseñada para atravesar paisajes andinos, disfrutar los parques arqueológicos y escenarios naturales únicos en el mundo.

Una carrera que solo sucede una vez al año, posible gracias a un esfuerzo de coordinación multisectorial que involucra a Machu Picchu Pueblo, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), PERURAIL, el Ministerio de Cultura y el gobierno local. Solo mediante este trabajo conjunto es posible habilitar el acceso al Santuario, gestionar el transporte especializado de bicicletas y garantizar una experiencia segura y respetuosa con el entorno.

Machu Picchu Epic XCM es más que una competencia de ciclismo. Es una experiencia inmersiva que une deporte, historia, cultura y gastronomía, en una de las regiones más emblemáticas del Perú. Este tipo de eventos consolidan al país como destino clave para el turismo deportivo, una industria en crecimiento que conecta a visitantes con nuestro patrimonio natural y cultural.

El recorrido incluye lugares como Cusco, Yuncaypata, la laguna de Qoricocha, Piuray, Huaypo, las Salineras de Maras, Ollantaytambo, Huilloc, Machu Picchu Pueblo y finalmente, la Llaqta de Machu Picchu.

Gracias al apoyo de Seguros La Positiva, OxiShot, Transportes CIVA, JMC, Cerveza La Candelaria, Ciclos Café, Generade, Agua Loa y DrinkT y Moxie, este sueño deportivo vuelve a ser realidad.

Cronograma de la competencia