VER WWE RAW EN VIVO EN DIRECTO LIVE ONLINE con transmisión STREAMING TV HD LIVE de FOX Sports 2: sigue este show rojo que tendrá como protagonistas a Seth Rollins, Randy Orton y Matt Hardy EN VIVO. El evento se llevará a cabo en el Angel of the Winds Arena de Everett, en Washington. La transmisión para toda América Latina estará a cargo de FOX Sports 2 desde las 8:00 pm, hora peruana. No te pierdes ningun momento de este programa que continuará las rivalidades de cara al Super ShowDown que se llevará a cabo en Arabia Saudita.

Si no puedes ver este Raw EN VIVO, puedes seguir todos los resultados, peleas, técnicas, movimientos y más a través de Depor.com EN VIVO EN DIRECTO ONLINE LIVE.

Matt Hardy protagonizará uno de los duelos más esperados de la jornada busque una revancha personal contra Randy Orton, quien advirtió la semana pasada que no está dispuesto a ceder protagonismo sobre el cuadrilátero. El combate, pactado bajo la modalidad ‘No Holds Barred’, promete elevar la audiencia del evento como sucedió con el último enfrentamiento entre ambas estrellas.

La próxima entrega del show de la ‘marca roja’ también incluirá una combate por parejas de Rusev y Humberto Carrillo frente a Bobby Lashley y Ángel Garza Jr.

Los aficionados de la lucha además serán testigos del ‘sermón’ de Seth Rollins que buscará todo menos armonía en Monday Night Raw, al que estarán atentos sus principales rivales, dispuestos a responder cuanto antes a las provocaciones.

WWE Monday Night Raw Everett: horarios del evento:

15:30 horas - Perú, México, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (NY +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2, Denver -1)

16:30 horas - Venezuela, Bolivia

17:30 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile

20:30 horas - Reino Unido

21:30 horas - España, Alemania, Italia, Francia

