WWE Royal Rumble 2026 EN VIVO: Dónde ver la cartelera vía Netflix por la Batalla Real
WWE Royal Rumble 2026 se realiza EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING | HD este sábado 31 de enero desde el King Abdullah Financial District de Riad, Arabia Saudita, con la Batalla Real masculina y femenina como atractivo principal. El evento arranca desde las 2:00 p.m. (horario en Colombia, Perú y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). Si quieres ver la transmisión de este evento, que contó con cuatro combates, está disponible en la señal exclusiva de Netflix. En Estados Unidos, es transmitido por servicio streaming de ESPN. Además del Royal Rumble se llevó a cabo la luchas estelares entre Drew McIntyre vs. Sami Zayn, por el Campeonato Indiscutible de WWE y AJ Styles vs. Gunther, por la continuidad de la carrera del Fenomenal en la lucha libre.
Royal Rumble 2026 WWE en Arabia Saudita | VIDEO: WWE SOBRE EL AUTOR
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.