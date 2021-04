Totalmente entusiamado y ansioso por su debut como luchador en la WWE se mostró Bad Bunny, quien cuenta las horas para su participación en WrestleMania 37, donde hará dupla con Damian Priest en un enfrentamiento con The Miz y John Morrison.

“Mañana será uno de los días más importantes de mi vida”, destacó el artista puertorriqueño a través de una publicación en Instagram. Se trata de “otro sueño hecho realidad”, afirmó antes de la esperada aparición que tendrá este sábado en el Raymond James Stadium de Tampa Bay, Florida.

“¡Benito en WrestleMania! ¡Aún no lo puedo creer! Tengo tanto que decir y contar, que mejor doy gracias y ya. Mañana arriesgo mi vida en el ring, pero no tenemos miedo. No se lo pueden perder por nada del mundo”, agregó el ‘Conejo Malo’, que formará parte de la primera noche de WrestleMania 37.

Luego de una serie de apariciones en la WWE, el reguetonero pretende hacerse respetar en el cuadrilátero tras sufrir el pintado de su Bugatti a manos de Miz y Morrison. Aunque en un primer momento era una lucha mano a mano contra ‘The Awesome’, finalmente pasó a ser un combate en parejas.

“Miz tu eres una leyenda, dos veces Grand Slam Champion y te respeto. Tú dices que no me respetas. Pues este sábado yo y mi pana Damian Priest, vamos a hacer que me respetes. ¿Sabes de donde somos? Somos de Puerto Rico, donde no le tenemos miedo a nadie. Y como decimos allá, en WrestleMania te vamos a romper la carota”, advirtió a su rival un día antes al promocionar el evento.