Xiaomi anunció la tercera edición de la Xiaomi POP Run, una de las carreras más esperadas por la comunidad runner y tecnológica del país. Este 2025, el evento da un paso más allá con la incorporación de la distancia de 21 kilómetros (media maratón), que se suma a las categorías tradicionales de 10K y 5K, marcando un nuevo hito en su evolución.

El evento se realizará el domingo 23 de noviembre en la Explanada de la Costa Verde, en San Miguel, y se proyecta la participación de más de 10 mil corredores, consolidando a Lima como un referente del running en el mundo.

“La Xiaomi POP Run es más que una carrera, es una celebración de la energía y la perseverancia de nuestra comunidad. Al sumar los 21K, elevamos el nivel del desafío y reiteramos nuestro compromiso de acompañar a los peruanos a superar sus límites y experimentar cómo la tecnología puede ser su mejor aliada en el día a día”, señaló Luis Fernando Bermúdez, AIoT Product Manager de Xiaomi Perú.

Una experiencia que combina deporte y tecnología

La expansión del recorrido responde al entusiasmo de la comunidad runner, que ha acompañado cada edición con creciente participación. Con esta nueva distancia, Xiaomi busca desafiar a corredores experimentados y motivar a quienes ya formaron parte del evento, integrando la tecnología como una aliada para mejorar cada paso del recorrido. Gracias a dispositivos como el Xiaomi Band 10, que permite monitorear el entrenamiento y la salud; el Xiaomi Watch S4, que mide el rendimiento en tiempo real; y los Xiaomi Openwear Stereo Pro, que ofrecen sonido envolvente y comodidad sin cables para acompañar cada kilómetro, los participantes podrán optimizar su desempeño y disfrutar una experiencia completa durante la competencia.

Detalles del evento





Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025

Lugar: Explanada Costa Verde, San Miguel

Hora de inicio: Desde las 6:00 a.m.

Horarios de partida:





5K: 7:00 a.m.

10K: 7:10 a.m.

21K: 7:20 a.m.

Las inscripciones y los detalles sobre la entrega de kits y rutas serán anunciados próximamente en los canales oficiales de la marca. Con esta nueva edición, Xiaomi reafirma su compromiso con un estilo de vida activo, saludable y conectado, impulsado por la innovación tecnológica.