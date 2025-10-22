Xiaomi POP Run 2025 proyecta 10 mil participantes en su tercera edición. (Difusión)
Xiaomi POP Run 2025 proyecta 10 mil participantes en su tercera edición. (Difusión)

Xiaomi anunció la tercera edición de la Xiaomi POP Run, una de las carreras más esperadas por la comunidad runner y tecnológica del país. Este 2025, el evento da un paso más allá con la incorporación de la distancia de 21 kilómetros (media maratón), que se suma a las categorías tradicionales de 10K y 5K, marcando un nuevo hito en su evolución.

El evento se realizará el domingo 23 de noviembre en la Explanada de la Costa Verde, en San Miguel, y se proyecta la participación de más de 10 mil corredores, consolidando a Lima como un referente del running en el mundo.

“La Xiaomi POP Run es más que una carrera, es una celebración de la energía y la perseverancia de nuestra comunidad. Al sumar los 21K, elevamos el nivel del desafío y reiteramos nuestro compromiso de acompañar a los peruanos a superar sus límites y experimentar cómo la tecnología puede ser su mejor aliada en el día a día”, señaló Luis Fernando Bermúdez, AIoT Product Manager de Xiaomi Perú.

Una experiencia que combina deporte y tecnología

La expansión del recorrido responde al entusiasmo de la comunidad runner, que ha acompañado cada edición con creciente participación. Con esta nueva distancia, Xiaomi busca desafiar a corredores experimentados y motivar a quienes ya formaron parte del evento, integrando la tecnología como una aliada para mejorar cada paso del recorrido. Gracias a dispositivos como el Xiaomi Band 10, que permite monitorear el entrenamiento y la salud; el Xiaomi Watch S4, que mide el rendimiento en tiempo real; y los Xiaomi Openwear Stereo Pro, que ofrecen sonido envolvente y comodidad sin cables para acompañar cada kilómetro, los participantes podrán optimizar su desempeño y disfrutar una experiencia completa durante la competencia.

Detalles del evento


  • Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025
  • Lugar: Explanada Costa Verde, San Miguel
  • Hora de inicio: Desde las 6:00 a.m.

Horarios de partida:


  • 5K: 7:00 a.m.
  • 10K: 7:10 a.m.
  • 21K: 7:20 a.m.

Las inscripciones y los detalles sobre la entrega de kits y rutas serán anunciados próximamente en los canales oficiales de la marca. Con esta nueva edición, Xiaomi reafirma su compromiso con un estilo de vida activo, saludable y conectado, impulsado por la innovación tecnológica.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

Contenido Sugerido

Contenido GEC