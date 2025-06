El Xiaomi Watch S4 es uno de los lanzamientos más recientes de la marca, y llega al Perú con una propuesta que combina estilo, funcionalidad y tecnología de punta. Este reloj cuenta con una pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas, con brillo excepcional lo que garantiza una visualización nítida incluso bajo el sol. Viene equipado con más de 150 modos deportivos, sensores de salud de alta precisión y una batería de 486 mAh que ofrece hasta 15 días de autonomía. Todo esto en un diseño ligero, personalizable y compatible con Android e iOS, disponible ya en cualquier Xiaomi Store del Perú.

Después de probar durante dos semanas el nuevo Xiaomi Watch S4, puedo decir que no solo es un reloj inteligente, sino también un gran aliado para quienes, como yo, estamos en constante movimiento y necesitamos mantenernos conectados sin depender todo el tiempo del celular.

El dispositivo combina con acierto un diseño elegante y moderno, que se adapta a cualquier ocasión, con funciones prácticas que realmente marcan la diferencia en el día a día. Una de las cosas que más me sorprendió fue su versatilidad. Es un reloj que se siente ligero, cómodo, y a la vez lo suficientemente sofisticado como para usarlo tanto en reuniones como en una cobertura deportiva.

Pero lo que realmente me dejó impresionada fue la calidad de las llamadas. En varias ocasiones pude contestar directamente desde el reloj y la claridad era tal que parecía que estuviera hablando desde el teléfono. Esto, para alguien que trabaja a mil por hora y no siempre puede sacar el celular, es un plus enorme.

Unboxing del Xiaomi Watch S4. (Video: Gianina González | Depor)

Utilicé el reloj principalmente para estar atenta a notificaciones y llamadas. Por mi trabajo como periodista deportiva, muchas veces estoy al aire libre, en estadios, eventos o entrevistas, y no siempre es posible tener el celular a la mano. El Watch S4 me permitió no perderme de nada: cada alerta, cada mensaje o recordatorio, llegaba a mi muñeca sin interrupciones.

El sistema operativo del reloj es HyperOS, desarrollado por Xiaomi, que corre de manera muy fluida y tiene una interfaz amigable. De hecho, una función que me pareció de lo más curiosa y útil fue el monitoreo del sueño. Una noche que dormí mal, al día siguiente el reloj me brindó un informe súper detallado de las horas en las que estuve en sueño profundo, cuándo me desperté y cuánto tiempo descansé realmente.

Y aunque no soy una persona que haga deporte de forma constante, sí me gusta bailar y hacer zumba, y fue una grata sorpresa encontrar entre los más de 150 modos deportivos uno específico para zumba.

Un día utilizando el Xiaomi Watch S4, en una clase de cycling indoor. (Video: Gianina González | Depor)

En cuanto a sensores, el Xiaomi Watch S4 incorpora monitoreo de frecuencia cardíaca, niveles de oxígeno en sangre, estrés, sueño, acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro, sensor de luz y más. Todo esto con una precisión muy buena: los registros de salud eran coherentes y consistentes.

Algo que también destaco es su autonomía. La batería de 486 mAh me dio entre 10 y 12 días de uso con una sola carga, incluso con las notificaciones activas todo el día. Y lo mejor: si se te olvida cargarlo, con apenas cinco minutos puedes conseguir batería suficiente para uno o dos días más. Lo usé conectado a mi smartphone con sistema iOS y no tuve ningún inconveniente de compatibilidad.

En resumen, el Xiaomi Watch S4 me dejó una experiencia muy positiva. Es elegante, funcional, y cumple con creces en todo lo que promete. Su diseño refinado, la posibilidad de atender llamadas con claridad, el monitoreo de salud preciso y su excelente batería hacen que se convierta en una opción muy recomendable para quienes buscan más que solo un reloj bonito. Si bien no pude probarlo al máximo en todos los aspectos deportivos, en lo cotidiano fue impecable. Me encantaría seguir usándolo más tiempo.