Yape presentó oficialmente el Team Yape, una iniciativa que busca potenciar el talento deportivo peruano a través del respaldo a 53 deportistas de surf y atletismo. Los seleccionados incluyen atletas de nivel élite y de proyección que representarán al país en distintas competencias nacionales e internacionales.

En el Perú, si bien el Instituto Peruano del Deporte (IPD) incrementó su presupuesto en 40% para este año, el presupuesto general designado al deporte representa menos del 1% del presupuesto nacional, un escenario que resalta la importancia de generar iniciativas que busquen potenciar y acompañar a los deportistas peruanos.

En esa línea, el Team Yape ofrece un soporte técnico integral y personalizado, adaptado a las necesidades y metas de cada atleta. Dentro de los beneficios, cuenta con el acompañamiento de un equipo técnico con amplia experiencia a nivel nacional e internacional en el desarrollo de la alta competencia, liderados por Giorgio Mautino como Team Manager de Atletismo y Karin Sierralta como Team Manager de Surf, junto a un grupo de especialistas, entrenadores, psicólogos y nutricionistas -desplegados en diferentes ciudades del país-, para garantizar un desarrollo optimo. El programa también ofrece visibilidad y difusión a nivel de equipo e individual. Cabe resaltar que el proyecto contará con el impulso de embajadores como Sofia Mulanovich, Alonso Correa e Inés Melchor.

Los integrantes del Team Yape provienen de diversas regiones del país: Lima, Arequipa, Cusco, Puno, Huancayo, Piura y Trujillo. Participarán representando al Perú en especialidades como fondo, marcha atlética, pruebas de pista y campo, así como surf de tabla corta, en categorías que van desde Sub 12 hasta Mayores.

“En Yape buscamos generar oportunidades para millones de peruanos en distintos ámbitos. Lo hacemos día a día con educación e inclusión financiera, luego lanzamos Por un Perú Para Todos para ir más allá. En esa línea, nació Team Yape, para apoyar a que más deportistas peruanos que hacen esfuerzos extraordinarios tengan mayores oportunidades”, señaló Raimundo Morales, CEO de Yape.

“En el Perú hay mucho talento deportivo que necesita impulso para seguir creciendo. Fuimos reconocidos como el país con mayor avance deportivo en el 2019 y, con el Team Yape queremos repetir esa historia y llegar aún más lejos”, acotó Alberto Valenzuela, Director Técnico del Team Yape y Ex Director General de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Yape refuerza su apuesta por el desarrollo del deporte a nivel nacional, fomentando que más jóvenes tengan la oportunidad de impulsar sus carreras deportivas y alcanzar el alto rendimiento.