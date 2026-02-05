La Municipalidad de La Victoria celebró por todo lo alto el 106.º aniversario de creación política del distrito con una jornada especial realizada en el Hipódromo de Monterrico. La yegua ‘Vida Divina’, se impuso a todos en la octava carrera del día. Programada como homenaje al distrito emprendedor del Perú.
Como parte del programa, previo a la competencia de fondo, funcionarios del distrito, invitados especiales, colaboradores municipales y el público en general; disfrutaron de un show de música criolla, así como presentaciones de marinera y baile afroperuano. En un ambiente de identidad y orgullo victoriano.
La carrera más esperada del día, sin duda alguna fue el ‘Clásico por los 106 años de La Victoria’, competencia que tuvo como ganadora a la yegua ‘Vida Divina’ (asignada al carril número 7). En tanto, las yeguas ‘Castelo y ‘Gladiadora’, se quedaron con el segundo y tercer lugar respectivamente. El alcalde de La Victoria; Rubén Cano Altez, estuvo a cargo de premiar al jinete Adrián Toutín y preparador Jorge Salas.
De esta manera, La Victoria celebró en el mítico Hipódromo de Monterrico; un nuevo aniversario. Destacando su historia, su tradición y el espíritu de unión de su comunidad. Además de reafirmar su compromiso con la promoción de actividades para el fortalecimiento de la identidad cultural y el sentido de pertenencia de sus vecinos.